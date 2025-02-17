Песни российского рэпера Моргенштерна попали в топы на самых популярных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music и YouTube, пишет 24 Канал. Создается впечатление, что украинцы продолжают слушать вражеский контент несмотря на третий год полномасштабной войны, постоянные обстрелы и террористические акты российской армии.

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Россиянин Моргенштерн попал на первые места в большинстве платформ. Его треки вытеснили не только последние украинские хиты, но и песню Леди Гаги Abracadabra, заполонившую соцсети.

Российский рэп в топе музыкальных чартов / Скриншоты из Spotify, Apple Music и YouTube

Среди украинских песен в топе музыкальных чартов – песни Parfeniuk, Adam i Sasha Norova и другие треки.

Стоит добавить, что стриминговые платформы могут учитывать прослушивания с временно оккупированных Россией территорий, где треки "своего" артиста выводить на первые места в чартах россияне.

Позиция Моргенштерна

Заметим, что Моргенштерна могут называть "хорошим русским" из-за того, что он одним из первых среди артистов в России негативно высказался против войны. Из-за этого его объявили "иноагентом".

Однако уже в следующем году рэпер "переобулся" и заявил, что не против выступить в оккупированном Донбассе при условии, если ему позволят вернуться домой. Кроме того, Моргенштерн внесен в "черный список" Минкульта.

С рэпером находилась в отношениях украинская актриса Лиза Василенко, которая сначала раскаивалась за пророссийские заявления, а теперь молчит о войне.