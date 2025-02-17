Вместе с основным составом на сцену вышли специальные гости, а кульминацией вечера стало совместное исполнение легендарной песни о Киеве. Видео с этого концерта уже заполонили тик ток и инстаграм. О том, как прошло выступление МУР в столице – пишет Show 24.

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В течение вечера прозвучали композиции из двух альбомов: "PAX ROMANA", посвященного истории Римской империи, и "Ты [Романтика]" об эпохе Расстрелянного Возрождения.

Это тот момент, когда время останавливается. То мгновение, когда гибнут империи. Когда слова вяжут воздух. Когда перед тобой оживают века. Тот момент, который только здесь и сейчас. Момент, который навсегда запомнишь,

– заявлял в анонсе к выступлению МУР.

На сцене Stereo Plaza вместе с основным составом группы – Александром Хоменко, Виктором Ткаченко, Николаем Шмундиром и Сашей Заикой – выступили Анна Одинец и Валерий Величко.

К тому же своим присутствием зрителей поразил Андрей Подлесный, который воплотил образ Михаила Семенко в рэп-мюзикле "Ты [Романтика]".

Кульминацией вечера стало совместное исполнение легендарного трека "Як тебе не любити, Києве мій", где голоса артистов слились с тысячами голосов восторженных фанатов.

Что фани говорят о концерте МУР в столице

Они описывают концерт как сверхмощный, невероятный и драйвовый.

"Это был поджог, очень эмоционально";

"Знайте, вы вчера сделали сверхмощное выступление! То как вы работаете и отдаетесь зрителю – непревзойденно! В "Октябрьском" вы сделали спектакль, который пробрался в самую душу, я видела как плакали все в зале на определенных моментах. А вчера вы зажгли бешеный драйв. Спасибо вам что вы есть как явление нашего культурного пространства. И спасибо за вашу отдачу зрителю. Поверьте, по ту сторону сцены это очень чувствуется";

"Это было невероятно мощно";

"Невероятно";

"Это вау".

Столичное выступление группы в очередной раз продемонстрировало, как украинский рэп может органично сочетать исторические нарративы с современным звучанием, создавая уникальный культурный продукт, что находит отклик в сердцах тысяч слушателей.