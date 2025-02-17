Разом з основним складом на сцену вийшли спеціальні гості, а кульмінацією вечора стало спільне виконання легендарної пісні про Київ. Відео з цього концерту вже заполонили тікток та інстаграм. Про те, як пройшов виступ МУРу в столиці – пише Show 24.

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Протягом вечора прозвучали композиції з двох альбомів: "PAX ROMANA", присвяченого історії Римської імперії, та "Ти [Романтика]" про епоху Розстріляного Відродження.

Це той момент, коли час зупиняється. Та мить, коли гинуть імперії. Коли слова в'яжуть повітря. Коли перед тобою оживають століття. Той момент, який тільки тут і зараз. Момент, який назавжди запам'ятаєш,

– заявляв в анонсі до виступу МУР.

На сцені Stereo Plaza разом з основним складом гурту – Олександром Хоменком, Віктором Ткаченком, Миколою Шмундиром і Сашком Заїкою – виступили Анна Одинець та Валерій Величко.

До того ж своєю присутністю глядачів вразив Андрій Подлєсний, який втілив образ Михайля Семенка у реп-мюзиклі "Ти [Романтика]".

Кульмінацією вечора стало спільне виконання легендарного треку "Як тебе не любити, Києве мій", де голоси артистів злилися з тисячами голосів захоплених фанатів.

Що відвідувачі кажуть про концерт МУРу у столиці

Вони описують концерт як надпотужний, неймовірний та драйвовий.

"Це був підпал, дуже емоційно";

"Знайте, ви вчора зробили надпотужний виступ! Те як ви працюєте і віддаєтесь глядачу – неперевершено. В "Жовтневому" ви зробили виставу, яка пробралась в саму душу, я бачила як плакали всі в залі на певних моментах. А вчора ви запалили шалений драйв. Дякую вам що ви є як явище нашого культурного простору. І дякую за вашу віддачу глядачу. Повірте, по той бік сцени це дуже відчувається";

"Це було неймовірно потужно";

"Неймовірно";

"Це вау".

Столичний виступ гурту вчергове продемонстрував, як український реп може органічно поєднувати історичні наративи з сучасним звучанням, створюючи унікальний культурний продукт, що знаходить відгук у серцях тисяч слухачів.