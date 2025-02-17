Он посетил церемонию награждения BAFTA 2025, где произнес трогательную речь. Александр посвятил эту награду своему другу, Евгению Светличному, который погиб на войне за пять дней до начала съемок ленты, а также всем, кто защищает и делает Украину независимой.

Победа "Камень, ножницы, бумага" на престижной кинопремии вызвала эмоциональную реакцию среди украинцев. Актеры, певцы, блогеры и журналисты массово поддержали триумф ленты в социальных сетях, пишет Show 24.

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Так, группа Kazka лаконично, но эмоционально выразил свое восхищение словом "Гордость".



KAZKA отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Победительница Евровидения Джамала присоединилась к поздравлениям: "Поздравляю Александра Рудинского и всю команду с победой".



Джамала отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Телеведущая Маша Ефросинина отметила: "Так в моем понимании выглядит масштаб личности в сочетании человечности и таланта. Саша, спасибо тебе за тебя".



Маша Ефросинина отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Певица Оля Цибульская отметила не только профессиональные, но и человеческие качества актера: "Саша Рудинский, горжусь твоим талантом и масштабом человечности. Поздравляю с наградой и спасибо за спич".



Оля Цибульская отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Актриса Антонина Хижняк не сдерживала эмоций: "Горжусь. Просто до слез. Саша Рудинский – наша гордость".



Антонина Хижняк отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

"Мы достойны всех наград мира. Мы – лучшая нация", – подчеркнула Кристина Горняк.



Кристина Горняк отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Особенной стала реакция жены Александра. "Рудинский, как же я тобой горжусь", – написала Мария:



Жена Александра Рудинского отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, о победе фильма "Камень, ножницы, бумага" в своих инстаграм-сторис вспомнила Рамина Эсхакзай, Дмитрий Каднай, супруги Монатик и Даша Квиткова. Они отметили, что гордятся Александром Рудинским. Также украинского актера поздравил Андрей Бедняков, Влада Зинченко, Ольга Сумская, Надя Дорофеева, Тарас Цимбалюк и многие другие знаменитости.

Как украинские звезды отреагировали на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншоты из инстаграма