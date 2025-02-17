Стало известно, почему так произошло. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Так, выяснилось, что принц Уэльский вместе с женой Кейт и детьми отправился на отдых. По данным инсайдеров, королевская семья выбрала для отдыха частный остров Мюстик, который является популярным местом для отдыха британских аристократов и знаменитостей.

Для справки! На острове действуют строгие меры конфиденциальности. В частности, попасть туда могут только владельцы вилл или по личному приглашению. Кроме того, присутствие журналистов и фотографов строго запрещено, что гарантирует приватный отдых для гостей.

Также по данным источников, близких к королевской семье, на отдых с принцем Уильямом, Кэтрин и их сыновьями и дочерью отправилась также мать Ее Высочества. Кэрол Миддлтон недавно отметила свое 70-летие.

Заметим, это лишь третий случай за 15 лет президентства принца Уильяма в BAFTA, когда он не посетил церемонию. В 2021 году принц Уэльский пропустил киноцеремонию из-за смерти своего дедушки принца Филиппа, а в 2022 году – из-за "ограничений в расписании".

В прошлом году Его Высочество присутствовал на награждении сам, поскольку его жена Кейт проходила реабилитацию после операции. Позже стало известно о борьбе принцессы с онкологическим заболеванием. Уже в начале 2025 года Кейт Миддлтон сообщила радостную новость о ремиссии после курса химиотерапии.