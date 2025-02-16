Многие поклонники знаменитостей порой могут даже не догадываться, что их кумир по образованию филолог, врач или физик. Поэтому в подборке Show 24 раскрываем настоящие профессии звезд, которые могли изменить их жизни.

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Игорь Кондратюк

Кондратюк закончил физический факультет Киевского национального университета и стал специалистом по оптике. Кроме того, Игорь является автором многих научных статей, а в 1996 году даже защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование физико-химической природы элементарных процессов молекулярного распознавания методами ямр, колебательной спектроскопии и компьютерного моделирования".

Игорь Кондратюк / Фото из соцсетей Кондратюка

Alyona Alyona

Будущая певица с детства не боялась любой работы. До начала музыкальной карьеры она работала продавщицей, кассиршей и уборщицей. Кроме того, получила два высших образования – психологическое и педагогическое.

Прежде чем покорить украинскую музыкальную сцену, alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области, а затем была заведующей в селе Дерновка.

Alyona Alyona / Фото из инстаграма рэперши

Ирина Федишин

Несмотря на то, что отец артистки музыкант, для дочери он считал эту профессию несерьезной. После школы Ирина поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франка, где получила экономическое образование. Параллельно с тем Федишин брала частные уроки вокала.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы

Гарик Кричевский

Музыкант родился в семье медиков, поэтому неудивительно, что с детства мечтал о "белом халате". С первой попытки Гарику так и не удалось поступить в медицинский, поэтому некоторое время он работал санитаром скорой помощи. Вторая попытка поступления оказалась успешной, поэтому Кричевский закончил Львовский государственный медицинский университет и даже успел поработать врачом-рентгенологом в диагностическом центре.

Гарик Кричевский / Фото из инстаграма музыканта

Дмитрий Монатик

В 2003 году артист поступил в Межрегиональную академию управления персоналом на юридический факультет. В течение обучения Дмитрий активно занимался танцами и музыкой, а затем получил диплом юриста. Однако жажда популярности и любовь к музыке изменила приоритеты Монатика.

Дмитрий Монатик / Фото из инстаграма певца

Артем Пивоваров

В 12 лет Артем поступил в музыкальную школу, но уже через три месяца бросил учебу. Позже будущий артист поступил в медицинский колледж и получил образование фельдшера-акушера. Мужчина даже трижды присутствовал на родах, а затем три года проработал в реанимации в отделении анестезиологии. Интересно, что Артем учился и в Харьковском национальном университете городского хозяйства. По окончании обучения получил диплом эколога.

Артем Пивоваров / Фото из инстаграма певца

Тарас Тополя

Несмотря на то, что фронтмен группы "Антитела" с самого детства занимался музыкой, после школы он поступил в Национальную академию внутренних дел и получил диплом юриста. Интересно, что во время учебы Тарас вместе с группой участвовал в проекте "Шанс", однако тогда победу коллективу так и не удалось одержать.

Тарас Тополя / Фото из инстаграма группы

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss – выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Там она получила филологическое образование, а магистратуру закончила по специальности культурология. Санина еще тогда осознавала, что ей нравится заниматься музыкой, поэтому после окончания вуза она никому не показывала свой диплом. Однако Юлия вспоминала, что знания, полученные во время учебы, позже помогли ей в творчестве.

Юлия Санина / Фото из инстаграма звезды

Поэтому звезды напоминают, что свой выбор всегда можно изменить, главное – идти по зову сердца.