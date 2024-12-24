Більшість колядок є традиційними та знайомими практично для всіх українців. Однак деякі з пісень, а також віншувань, притаманні конкретному регіону, де ту чи іншу колядку можна почути найчастіше. 24 Канал розповість про бойківські колядки, які варто почути та вивчити на свята, щоб ділитися їхніми текстами й мелодіями з іншими.

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Бойківщина – це район, що займає центральну частину Карпат. Там колядування було поширене з давніх-давен. Найчастіше на Бойківщині колядують такі твори як "Бог предвічний", "Нова радість стала", "Во Вифлеємі нині новина" та багато інших.

"Небо і земля"

Небо і Земля (2) нині торжествують.

Ангели й люди (2) весело празнують.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, царіє вітають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" – повідають. (2)

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина.

Христос родився...(2)

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Христос родився...(2)

Ангели служать (2) своєму Королю,

І во вертепі (2) творять Його волю.

Христос родився...(2)

Три славні царі (2) зі Сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.

Христос родився...(2)

Царю і Богу (2) ці дари віддають,

Пастирі людям (2) розповідають.

Христос родився...(2)

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишніх!" (2)

Йому заспіваймо.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, царіє вітають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" – повідають. (2)

"Небо і земля": слухайте онлайн

"В місті Вифлеємі"

В місті Вифлеємі сталася новина,

Що Пречиста Чиста Діва Мати

Сина породила.

А як породила дала людям знати,

Щоби люди, люди приходили

Дитятко витати!

А як ся жидове про те довідались,

За Ісусом, Ісусом маленьким

По світу шукали.

А Марія Мати в лісі ночувала,

В лісі, в лісі, в лісі на морозі

Вогонь розкладала.

Вогонь розкладала, свічку засвітила,

Свічка ясна-ясна і прекрасна

На весь світ світила.

Вклякла на коліна і Бога благала:

Боже милий, ти нам найдорожчий,

Змилуйся над нами!

"В місті Вифлеємі": слухайте онлайн

"Во Вифлеємі нині новина"

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб обдарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

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"Ой, лелія, лелія!"

Ой, лелія, лелія!

Породила Діва Сина,

Діва Марія.

Ой, лелія, лелія!

Та й не мала пеленочок

Діва Марія.

Ой, лелія, лелія!

Там у церкві фіраночки -

Будуть гарні пеленочки

Для Бога-Сина.

Ой, лелія, лелія!

Та й не мала колисочки

Діва Марія.

Ой, лелія, лелія!

Там у церкві вівтарочки -

Будуть гарні колисочки

Для Бога-Сина.

Ой, лелія, лелія!

Та й не мала чим світити

Діва Марія.

Ой, лелія, лелія!

З снігу свічок наліпили,

На цілий світ засвітили

Для Бога-Сина!

"Ой, лелія, лелія!": слухайте онлайн

"Темненькая нічка"

Темненькая нічка тьмою світ закрила, (2)

Тьмою світ закрила.

А Пречиста Діва по світу ходила,

Прийшла до багача, (2) на ніч ся просила:

– Пане господарю, переночуй мене,

Бо темная нічка (2) находить на мене.

А той пан господар не хтів ночувати,

Сказав своїм слугам (2) собаками гнати.

А тії собаки як ся налякали –

Перед Матір Божов (2) на колінця впали.

А Пречиста Діва по світу ходила.

Прийшла до бідного, (2) на ніч ся просила.

– Пустив би Тя, пустив переночувати,

Але ж я не маю (2) вечероньки дати.

– Не треба, не треба вечероньки твої,

Тільки пусти ж мене (2) до стаєньки свої.

– Вставай, жінко, вставай, доки будеш спала?

Щось наша стаєнька (2) світлом засіяла.

То не сонце сходить, не місяць заходить,

То Пречиста Діва (2) свого Сина родить.

Старий рік минає, новий наступає. (2)

Христос ся раждає!

"Темненькая нічка": слухайте онлайн