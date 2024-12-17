Кожен звук, кожне слово цих святкових пісень – маленьке чудо, що зберегло пам'ять роду, традицію та дух предків. Так, напередодні різдвяних свят Show24 зібрав добірку найкращих лемківських колядок.

До теми Готуємось до Різдва: 5 автентичних гуцульських колядок, які стали популярними у тіктоці

Лемківщина — українська етнічна територія, що простягається мальовничими Карпатами. Це історична батьківщина лемків, розташована між річками Сяном і Дунайцем (у межах сучасної Польщі) та на північний захід від річки Уж (у Закарпатті) до річки Попрад у Словаччині.

"Народився Бог на санях"

Народився Бог на санях

В лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

І принесли місяць круглий.

Прийшли лемки у крисанях

І принесли місяць круглий.

Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть. (2)

Тешуть теслі з срібла сани,

Сняться різдвяні пісні.

На тих санях ясна Пані,

Очі наче у сарни. (2)



Ніч у сніговій завії

Крутиться довкола стріх.

На долонях у Марії

Місяць – золотий горіх. (2)



Сходить сонце у крисані,

Спить слав'янськеє дитя.

Їдуть сани, плаче Пані,

Снігом стелиться життя. (2)



Тешуть теслі з срібла сани. (4)

Христос ся рождає! Славімо Його!

Лемківська колядка "Народився Бог на санях": дивіться відео онлайн

"Пішла Марися"

Пішла Марися в Дунай по воду,

Я за ньом! Гей, я за ньом,

За том Марисьом коханом.

В нашой Марисі красна хусточка,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

На тій Марисі красни коралі,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

На тій Марисі красний горсетик,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

На тій Марисі красна сорочка,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

На тій Марисі красна запаска,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

На тій Марисі красний фартушок,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

На тій Марисі красни чобітки,

Хто ї дав? Гєй, я ї дав,

Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.

Лемківська колядка – "Пішла Марися": дивіться відео онлайн

"Стань Давиде з гуслями"

Стань, Давиде, з гуслями,

Грай весело враз з нами.

Богу рожденному співаймо,

І всі весело заграймо:

Співаймо і граймо,

Співаймо і граймо,

Днесь у рождестві Його,

Яко Творця нашого прославляймо!

І Ангельські хори всі,

Вся тварь: люди і звірі!

Богу рожденному...

Сонце, місяць і зорі,

Світ з небесних просторів!

Богу рожденному...

Тихі вод і рік плеса

Днесь шумлять під небеса.

Богу рожденному...

Град, огонь і цілий світ

Шлють сьогодні свій привіт.

Богу рожденному...

Гори, ріки, долини,

Луг, діброва, царини!

Богу рожденному...

І князі, і всі царі,

Скоти, гади і звірі!

Богу рожденному...

На тимпанах, сопілках

Гуслях, голосних трубах,

Богу рожденному...

Сотворіння, і всяк цвіт

Вся земля, весь Божий світ!

Богу рожденному...

Лемківська колядка "Стань Давиде з гуслями": дивіться відео онлайн

"Радуйтеся всі люди враз"

Радуйтеся всі люди враз,

Радість з неба прийшла що нас.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія!

Вступив до нас з високости,

Щоб міг на всіх ту спасти;

Веселая і т.д.

Прийшли к Ньому тріє царі,

Поклін дають, дають дари;

Веселая і т.д.

Ливан, миро, також злато,

З різних країн в дар прийнято;

Веселая і т.д.

Пастиріє дають хвалу,

Прийми від нас, Христе-Царю,

Веселая і т.д.

Йому даймо ми сумління,

Дасть нам гріхів відпущення.

Веселая і т.д.

Святую Тройцю прославляймо,

Богу честь, хвалу віддаймо;

Веселая і т.д.

"Алилуя" заспіваймо,

Діву чисту вихваляймо;

Веселая і т.д.

Алилуя Алилуя!

Радуйся Діво Маріє!

Лемківська колядка "Радуйтеся всі люди враз": дивіться відео онлайн