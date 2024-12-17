Кожен звук, кожне слово цих святкових пісень – маленьке чудо, що зберегло пам'ять роду, традицію та дух предків. Так, напередодні різдвяних свят Show24 зібрав добірку найкращих лемківських колядок.
До теми Готуємось до Різдва: 5 автентичних гуцульських колядок, які стали популярними у тіктоці
Лемківщина — українська етнічна територія, що простягається мальовничими Карпатами. Це історична батьківщина лемків, розташована між річками Сяном і Дунайцем (у межах сучасної Польщі) та на північний захід від річки Уж (у Закарпатті) до річки Попрад у Словаччині.
"Народився Бог на санях"
Народився Бог на санях
В лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
І принесли місяць круглий.
Прийшли лемки у крисанях
І принесли місяць круглий.
Тешуть теслі з срібла сани,
Стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть. (2)
Тешуть теслі з срібла сани,
Сняться різдвяні пісні.
На тих санях ясна Пані,
Очі наче у сарни. (2)
Ніч у сніговій завії
Крутиться довкола стріх.
На долонях у Марії
Місяць – золотий горіх. (2)
Сходить сонце у крисані,
Спить слав'янськеє дитя.
Їдуть сани, плаче Пані,
Снігом стелиться життя. (2)
Тешуть теслі з срібла сани. (4)
Христос ся рождає! Славімо Його!
Лемківська колядка "Народився Бог на санях": дивіться відео онлайн
"Пішла Марися"
Пішла Марися в Дунай по воду,
Я за ньом! Гей, я за ньом,
За том Марисьом коханом.
В нашой Марисі красна хусточка,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
На тій Марисі красни коралі,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
На тій Марисі красний горсетик,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
На тій Марисі красна сорочка,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
На тій Марисі красна запаска,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
На тій Марисі красний фартушок,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
На тій Марисі красни чобітки,
Хто ї дав? Гєй, я ї дав,
Бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
Лемківська колядка – "Пішла Марися": дивіться відео онлайн
"Стань Давиде з гуслями"
Стань, Давиде, з гуслями,
Грай весело враз з нами.
Богу рожденному співаймо,
І всі весело заграймо:
Співаймо і граймо,
Співаймо і граймо,
Днесь у рождестві Його,
Яко Творця нашого прославляймо!
І Ангельські хори всі,
Вся тварь: люди і звірі!
Богу рожденному...
Сонце, місяць і зорі,
Світ з небесних просторів!
Богу рожденному...
Тихі вод і рік плеса
Днесь шумлять під небеса.
Богу рожденному...
Град, огонь і цілий світ
Шлють сьогодні свій привіт.
Богу рожденному...
Гори, ріки, долини,
Луг, діброва, царини!
Богу рожденному...
І князі, і всі царі,
Скоти, гади і звірі!
Богу рожденному...
На тимпанах, сопілках
Гуслях, голосних трубах,
Богу рожденному...
Сотворіння, і всяк цвіт
Вся земля, весь Божий світ!
Богу рожденному...
Лемківська колядка "Стань Давиде з гуслями": дивіться відео онлайн
"Радуйтеся всі люди враз"
Радуйтеся всі люди враз,
Радість з неба прийшла що нас.
Веселая нам новина:
Породила Діва Сина,
Марія! Марія! Марія!
Вступив до нас з високости,
Щоб міг на всіх ту спасти;
Веселая і т.д.
Прийшли к Ньому тріє царі,
Поклін дають, дають дари;
Веселая і т.д.
Ливан, миро, також злато,
З різних країн в дар прийнято;
Веселая і т.д.
Пастиріє дають хвалу,
Прийми від нас, Христе-Царю,
Веселая і т.д.
Йому даймо ми сумління,
Дасть нам гріхів відпущення.
Веселая і т.д.
Святую Тройцю прославляймо,
Богу честь, хвалу віддаймо;
Веселая і т.д.
"Алилуя" заспіваймо,
Діву чисту вихваляймо;
Веселая і т.д.
Алилуя Алилуя!
Радуйся Діво Маріє!
Лемківська колядка "Радуйтеся всі люди враз": дивіться відео онлайн