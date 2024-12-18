З появою соціальних мереж про коляду та українські традиції ми можемо дізнаватися навіть у соціальних мережах. Там користувачі можуть по-новому відкривати для себе особливу атмосферу українського Різдва. 24 Канал зібрав гуцульські колядки, які стали популярними у тіктоці та завоювали серця сучасних слухачів.

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Гуцульські колядки також називають різдвяними гімнами, які традиційно виконували 12 чоловіків-колядників з отаманом ("березою"). Вони вдягають гуцульський стрій, несуть з собою хрест та мають топірці. Саме гуцульські колядки відрізняються від інших своїм змістом, де християнська тематика поєднується з історією України та мріями й бажанням про незалежність.

"Під Києвом, під Крутами"

Світить місяць над горами,

Закували нас в кайдани.

Як кайдани розірвати,

Україні волю дати?

Встань, Хмельницький, встань, Богдане,

Повставайте всі гетьмани.

Встань, Тарасе, пробудися,

На свій нарід подивися,

Як по тюрмах він бідує,

На Вкраїні голодує.

Вже сміється лютий ворог,

Що Вкраїна згине скоро,

А Вкраїна не загине,

Поки буде небо синє.

"Під Києвом, під Крутами": дивіться відео

"Ой у дівоньки"

Ой у дівоньки,

Ой у дівоньки

Попід вікноньки,

Дівонько,

Садок саджений,

Садок саджений,

Обгороджений,

Дівонько.

А в тім садочку,

А в тім садочку

Росте зіллячко,

Дівонько.

Росте зіллячко,

Росте зіллячко

Неоднакоє,

Дівонько.

Неоднакоє, неоднакоє,

А троякоє, дівонько.

"Ой у дівоньки" у виконанні учасників окального ансамблю студентів Чернівецького університету: відео

"В неділю рано сонце сходило"

В неділю рано сонце сходило,

Сади вишневі розвеселило.

В саду вишневім цвіток біленький,

Ой народивси Хрестос маленький.

Ой чесні люди, чесна людино,

Хрестос родивси – весела днина.

Хрестос родивси – будем взнавати.

Ісусу Хресту славу давати.

Ми коліднички, чесно вважаймо,

Барточки срібні вгору здіймаймо,

Барточки срібні в руках вбертаймо,

А ноги легкі - легко ступаймо.

Скрипочка грає – Хресту співаймо,

Та й заспіваймо, гори, долини.

Шоб веселися всі полонини,

Всі полонини, широкі поля...

"В неділю рано сонце сходило": відео з Криворівні

"Ішли молодці рано з церковці"

Ішли молодці рано з церковці,

В неділю! В неділю рано

Зелене вино саджено!

Ой ішли, ішли раду радити:

— Ой ходім браття, до ковальчиків,

До ковальчиків, до золотників,

Най нам покують мідяні човни,

Мідяни човни, золоті весла

Та ми ся пустим на Чорно море,

На Чорно море, під Царів-город.

Там ми чуєме доброго пана,

Доброго пана чом Стефанонька,

Що на рік дає по сто червоних,

По сто червоних, по парі чобіт.

По парі чобіт, по парі суконь,

По парі суконь та й по шапочці,

Та й по шапочці, по коникові,

По коникові, по бичикові.

Ой як си пішов а по риночку,

Підківочками вицюпкуючи,

Рясними суконьці потрясуючи,

Ясними стрілки виблискуючи.

Міщане мовлять, що сонце сходить,

А мати вийшла — що мій син іде,

Що мій син іде, корогов несе,

Корогов несе королівськую.

"Ішли молодці рано з церковці" в аранжуванні гурту Eteria: відео

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Просиме тя царю небесний владарю

Даруй літа щасливії цьому господарю

Цьому господарю та й цій господині

Даруй літа щасливії всій його родині.

"Нова радість стала" у виконанні Іванки Червінської: відео