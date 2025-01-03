Олександра народилась у Дніпрі й з 10 років брала участь у фотозйомках, займалась бальними танцями, вчилась у музичній школі та приділяла час навчанню у школі телеведучих. Як складалась зіркова кар'єра Кучеренко, що відомо про стосунки з Дмитром Комаровим і де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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"Міс Україна", моделінг, кар'єра телеведучої та танцівниці

Спершу Олександра прагнула розвиватись у сфері журналістики, тому вона вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У виші дівчина здобула освіту диктора та ведучої на телебаченні, а згодом досягнула ступеня магістра. Олександра Кучеренко стала магістром / Фото з інстаграму моделі

Під час навчання Кучеренко побачила новину про кастинг на конкурс краси "Міс Україна". Хоч термін на приймання заявок завершувався, Олександра вирішила не втрачати можливості, пройшла співбесіду, а потім здобула омріяні титул і корону.

Олександра Кучеренко – "Міс Україна-2016" / Фото з інстаграму переможниці

Пізніше титулована переможниця вирушила до Вашингтона представляти нашу країну на конкурсі "Міс світу". Тоді вона потрапила у десятку найкращих учасниць на конкурсі талантів.

Згодом на паркеті проєкту "Танці із зірками" з'явилась пара Кучеренко та Комаров. Після сьомого етеру чоловік ухвалив добровільне рішення покинути шоу через те, що в нього накопичилось чимало своїх справ, які потребують уваги.

Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров ("Танці із зірками") – Танго: дивіться відео онлайн

Паралельно з цим знаменитість продовжила працювати у сфері моделінгу. Вона не тільки стала обличчям багатьох українських брендів, а навіть відкривала покази на Українському тижні моди.

Олександра Кучеренко на показі "Ренесанс" / Фото з інстаграму моделі

У 2018 році "Міс Україна" стала ведучою програми "Зірковий спорт".

Олександра Кучеренко – телеведуча / Фото з інстаграму Кучеренко

Особисте життя

Відомо, що пара познайомилась на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучої

Закохані тривалий час тримали стосунки в таємниці. Пропозицію руки та серця Дмитро вирішив зробити незвичайно – під час польоту над Києвом на гелікоптері. Через сильний шум двигунів він не міг промовити слова, тому просто дістав обручку і виразним поглядом запитав кохану, чи погодиться вона стати його дружиною. Святкування весілля відбулося в столиці України, а для вінчання пара обрала особливе місце – Єрусалим.

Дмитро Комаров й Олександра Кучеренко одружились / Фото з інстаграму ведучого

Цікавий факт, що під час знімань "Мандруємо Україною з Дмитром Комаровим" ведучий зустрівся з мольфаркою. Вона запевнила, що чоловік вже знайшов справжнє кохання, а скоро їхня родина поповниться двома синами.

Де зараз Олександра Кучеренко

Дівчина продовжує займатись тим, що вміє найкраще – моделінгом, журналістикою і піклується про домашній затишок. Під час повномасштабної війни Кучеренко не виїжджала з України, а залишилась у столиці, щоб помагати тим, хто цього потребує.

Я нікуди не виїхала з початку повномасштабної війни й за останні 5 місяців бачила Київ різним: і жахливо безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, наляканим сиренами, але так прагнучим життя. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час,

– розповідала модель.

Крім того, "Міс Україна" продовжила займатись улюбленим хобі – танцем фламенко. Підштовхнула її до такого рішення зустріч з викладачкою фламенко. Тоді дівчина вирішила, що це знак.

Ще зовсім маленькою я закохалася у фламенко, коли вперше побачила іспанський фільм "Кармен". Потім передивлялася відео професійних байларінас і намагалася додати елементи справжнього іспанського танцю у свою бальну хореографію пасодобля. Стала вивчати іспанську мову, аби краще розуміти сенси в музиці,

– пригадала танцівниця.

Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму танцівниці

Крім того, дівчина захоплюється новим видом спорту – падел-теніс, який в Україні визнали офіційним лише у 2021 році.

Та на відміну від тенісу, падел – це не силова гра, навіть на професійному рівні. Вона більш доступна, досить легка в освоєнні й за фізичним навантаженням, так що грати починаєш вже з першого тренування,

– розповіла ведуча.

У соцмережах модель не дуже активна, однак час від часу публікує нові фото та ділиться роздумами на різні теми. Вона живе та працює в Україні, а її чоловік продовжує показувати українцям і світу війну без прикрас.