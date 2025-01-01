Сьогодні, 1 січня, Олені Кравець виповнилось 48 років. Народилась вона у Кривому Розі й з самого дитинства була активною учасницею творчої діяльності. Вищу освіту здобувала за фахом фінансист-економіст. Як вона стала популярною, яка трагедія ховається в особистому житті та де акторка зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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"Квартал 95" та інші популярні проєкти

У своїй місцевості Кравець здобула популярність завдяки КВК. Згодом отримала пропозицію стати ведучою на радіостанції "Радіо Система". У 1998 році стала учасницею команди "95 квартал", а у 2000-х роках колектив переїхав до Києва.

Олена Кравець на початку зіркової кар'єри / Фото видання "Телеграф"

Кравець була не тільки акторкою, а й адміністративним директором колективу. Олена була єдиною жінкою в акторському складі й часто грала ролі політиків й інших персонажів.

Олена Кравець у ролі Юлії Тимошенко / Фото видання "Високий замок"

Кожен наступний рік для студії став все успішнішим і популярнішим. Зіркова кар'єра для Кравець не обмежилась лиш "Кварталом", вона знялась у серіалі "Слуга народу", долучилась до озвучування альбому "Ти [Романтика]", її голосом озвучена книга "Сім чоловіків Евелін Гюго" тощо.

У 2014 та 2015 роках Олена була у списку "100 найвпливовіших жінок України" за версією видання "Фокус". Також вона стала тренеркою "Ліги сміху", а у 2019 році була учасницею проєкту "Танці із зірками". У чвертьфіналі Кравець і її партнер Максим Леонов покинули шоу. Цікаво, що упродовж всього шляху цю пару засипали звинуваченнями, що акторка несправедливо залишається в проєкті. Цей дует не завжди ідеально виконував танцювальні па та був помітно слабшим на фоні інших учасників. Відтак судді по-різному оцінювали виступи, а глядачі кожного тижня рятували від зони ризику.

Олена Кравець і Максим Леонов – Фристайл ("Танці з зірками") дивіться відео онлайн

Чому Олена Кравець пішла з "Кварталу 95"

У 2022 році акторка ухвалила рішення покинути студію "Квартал 95" після 25 років роботи. Спершу, за її словами, причиною стало загострення шкірного захворювання під час війни. Сьогодні жінка певна, що це був необхідний крок для її особистого розвитку.

"Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка. Це було ну дуже важке рішення. Трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе. Ми можемо нормально з хлопцями розмовляти завдяки тому, що вони знають мене давно. Я могла сказати, що мені потрібно взяти паузу. Коли я зрозуміла, що пауза затягнулася. Я сказала, що я йду. Я не мислила категоріями, правильне чи не правильне рішення, тоді воно було єдине можливе... Це єдине чесне рішення стосовно людей, які зіграли дуже велику роль у моєму житті. Це люди, з якими я дорослішала", – розповіла Кравець.

Олена Кравець / Фото з інстаграму зірки

До слова, повертатись до "Кварталу 95" Олена немає наміру.

Особисте життя

У 2002 році Кравець вийшла заміж за свого колегу по "Квартал 95". Тоді актори працювали у Кривому Розі, а між двома гумористами спалахнула взаємна симпатія.

Весілля Олени Кравець / Фото видання "Телеграф"

У 2003-му у подружжя народилась донька Марія, а у 2016 – двійня: хлопчик Іван і дівчинка Катя.

Діти Олені Кравець / Фото з інстаграму Кравець

Якось Олена зізналась, що двічі втрачала вагітність на одному й тому ж терміні. Викидні траплялися через напружений графік зірки. Вона постійно поспішала, будувала кар'єру і через це довго не могла отримати омріяне щастя.

У мене два рази завмирала вагітність. Це траплялося на одному й тому ж терміні. Була гонитва і на цій швидкості дітей не виношують. Колись про це було дуже важко говорити,

– зізналася акторка.

Коли почалась повномасштабна війна, Кравець поїхала у вимушену еміграцію з дітьми, однак згодом повернулась, бо хотіла працювати та реалізовуватися, а не лише бути мамою.

Скандали з Оленою Кравець

Після відходу з "Кварталу" Кравець не залишилась без роботи. Вона стала ведучою шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дім". Водночас згодом проєкт закрили через скандал із держфінансуванням, коли стало відомо, що на програму витратили понад 27 мільйонів гривень.

Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. У 2024-му програма не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною,

– повідомила Олена Кравець.

Акторка додала, що є тільки обличчям та ведучою програми. Вона отримує зарплатню, але не відповідає за розподілення коштів чи фінансування каналу.

Влітку цього року Олена Кравець та бренд brabrabra потрапили у скандал через рекламну ініціативу, в якій відомі жінки "говорили" від імені військових. Військовослужбовиця Юлія Мала з позивним "Піранька" заявила, що вона не давала дозволу говорити від її імені.

Юлія Мала про Кравець / Фото з інстаграму

Вже тоді бренд та Олена Кравець пояснювали, що не брали військових для реклами задля їхньої безпеки. Цитати було використано з дослідження та у співпраці з фондом Arm Women Now і рухом Veteranka.

Де зараз і чим займається Олена Кравець

Акторка живе з родиною в Україні. Сьогодні Олена активно розвиває власні проєкти: запустила курс з техніки володіння голосом і веде подкаст на ютубі разом з донькою Марією, де обговорює стосунки батьків і дітей із запрошеними гостями. Серед гостей подкасту – відомі українські особистості: Женя Галич, Маша Єфросиніна, Олександр Педан та інші.

Знаменитість продовжує підтримувати збори на допомогу ЗСУ, а також бере участь у благодійних заходах.