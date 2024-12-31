Віктор Павлік родом із села Теребовля, що на Тернопільщині. З раннього дитинства проявив любов до музики та взяв до рук гітару. Як складалась кар'єра Павліка, що відомо про його особисте життя та що співак каже про стан свого здоров'я, читайте в матеріалі Show 24.

Також читайте Де зараз Нікіта Добринін, який був головним героєм "Холостяка", а потім записався до ТрО

Кар'єра співака

Коли хлопцю виповнилось 13 років, він уже був учасником вокально-інструментального ансамблю та грав у районному Будинку культури. Згодом Павлік став художнім керівником вокально-інструментального ансамблю "Еверест". Гурт запросили у ВІА "Віватон", яким керував народний артист України Іво Бобул.

Пізніше артист відслужив в армії, а в 1986 році вступив до Теребовлянського культурно-освітнього училища та одержав запрошення працювати в обласній філармонії. Вищу освіту здобував на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтв.

Віктор Павлік у 1986 році / Фото з інстаграму артиста

З 1992 по 1995 рік був частиною колективу "Анна-Марія" у Тернопільській обласній філармонії. Саме цей гурт допоміг Віктору стати на шлях до слави, адже колектив здобував перемоги у різних фестивалях і конкурсах, а впізнаваність продовжувала рости. Трек "Ти подобаєшся мені" став для співаків і музикантів так званою "візитівкою", яка знову примножила їхню популярність.

"Анна-Марія" – "Ти подобаєшся мені": дивіться відео онлайн

Згодом гурт розпався, а Павліку довелось обирати: їхати до Туреччини, вслід за дружиною, або ж залишитись в Україні. Артист обрав перший варіант. За кордоном співак продовжував співати у складі колективу "Мідас". Повернувшись до рідної домівки, презентував пісню "Шикидим", яка стала хітом на довгі роки.

Віктор Павлік – "Шикидим": дивіться відео онлайн

Не за довго після "Шикидим" з'явився наступний хіт під назвою "Ні обіцянок, ні пробачень".

Віктор Павлік – "Ні обіцянок, ні пробачень": слухайте пісню онлайн

У 2000 році Віктор Павлік разом з Анжелікою Рудницькою випустили альбом "Диво", який став одним із найпопулярніших на той час.

Анжеліка Рудницька і Віктор Павлік – "Диво": дивіться відео онлайн

Цікавим фактом з біографії артиста є і те, що у 2004 році він підтримував Віктора Януковича. А за словами Павліка, на той час він не вбачав у цьому нічого поганого, адже це був спосіб його заробітку. Трохи згодом виконавець презентував ще декілька знаменитих треків: "Танцюймо разом", "Кімната в середині мого серця", "Коломийки", "Город зелёного цвета" (після повномасштабної війни була перевипущена українською).

Віктор Павлік & Аква Віта – "Сяйво зеленого міста": дивіться відео онлайн

Протягом своєї кар'єри він дав понад 4000 сольних виступів не тільки в Україні, але й у США, Канаді, Туреччині та інших країнах.

Особисте життя

Любовна сфера артиста багата на кількість шлюбів, адже Павлік одружувався чотири рази. Першою обраницею стала дівчина, на ім'я Лідія. У цьому шлюбі народився первісток – син Олександр.

Віктор Павлік зі старшим сином Олександром / Фото з інстаграму артиста

Нещодавно співак розповів, що син виїхав за кордон. Зараз він проживає з родиною в США.

Олександр виїхав до Сполучених Штатів Америки, вже два роки він там живе. З сім'єю разом. Вони отримали чи то "Зелена картка", чи як воно називається, я не знаю. Чи запрошення було зі сторони вірян, по християнській лінії, щось таке. Я так до ладу не знаю, яким чином він туди поїхав, тому що він дорослий,

– поділився новиною Віктор Павлік.

Артист додав, що в Олександра в США є власна музична школа. Там він навчає дітей і підлітків.

Друга дружина Павліка – Світлана. Шлюб протримався 8 років і в цьому союзі народилась донька Христина.

Третьою дружиною стала Лариса Созаєва. У пари народився син Павло, а подружній союз протримався до 2008 року. Згодом експодружжя возз'єдналось, однак у 2016 році остаточно розійшлось. У жовтні 2018 року в Павла діагностували саркому хребців – рідкісну та агресивну форму раку. Два роки юнак боровся з тяжкою недугою, пройшов 18 курсів хімієтерапії та курс променевої терапії. На жаль, у 2020 році стан його здоров'я почав погіршуватись.

Влітку Павло призупинив лікування, адже сподівався, що організм зможе відновитися після тривалого приймання потужних препаратів і самостійно протистояти хворобі. На жаль, наприкінці липня стан юнака критично погіршився, і він потрапив до хоспісу. 7 серпня хлопець помер.

Віктор Павлік показав фото сина / Фото з інстаграму

Четверта дружина артиста – Катерина Репяхова, яка сьогодні виконує роль не тільки дружини та матері, а й концертного директора. До слова, вона молодша від свого обранця на 28 років.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова / Фото з інстаграму співака

У травні 2020 року Віктор та Катя зареєстрували стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло. Репяхова розповідала, що у хлопчика – неврологічний розлад, що впливає на координацію рухів.

У нього є сенсорні порушення, він не катається ні на велосипеді, ні на самокаті, має синдром незграбної дитини,

– поділилась Катерина.

Віктор Павлік з родиною / Фото з інстаграму співака

Невролог припустила, що причиною затримки розвитку могла стати перенесена Репяховою під час вагітності інфекція, можливо COVID-19. Попри діагноз, лікарка висловила оптимізм щодо майбутнього розвитку дитини. Вона запевнила, що хлопчик точно розмовлятиме.

Катерина Репяхова розповіла про стан здоров'я сина / Скриншот з інстаграму

Віктор Павлік переніс операцію на серці

Влітку 2023 року в артиста виявила ваду серця, яка загрожувала йому раптовою смертю. Спершу операцію запланували на осінь, однак співак відмовився від неї. Взимку Павліка госпіталізували, а вже весною 2024 провели термінове оперативне втручання.

Операція тривала 4 години й під час неї серце артиста зупинилось на пів години. Віктора під'єднали до апарату ШВЛ, а в реанімації чоловік пробув два дні.

Віктору Павліку зробили операцію на серці / Скриншот з інстаграму

Сам артист також поділився деталями щодо свого стану здоров'я.

Нормальний отвір клапана 2-3 сантиметри, а в мене було 0,4... Була дуже серйозна ситуація. Я вже задихався. Особливо, коли були блекаути та не було світла, я пішки йшов на 18 поверх, і постійно зупинявся. Тоді професор сказав, що якщо я нічого не робитиму, станеться так, що я і кроку не зможу зробити, буду задихатися. Ну і в будь-який момент серце може зупинитися, воно просто не витримає,

– розповів Віктор Павлік.

Сьогодні у виконавця стоїть штучний клапан з гарантією на 40 років. Щоденно Віктор має приймати різні пігулки.

Де зараз Віктор Павлік

Народний артист продовжує виступати та давати концерти. З початком повномасштабної війни допомагав ЗСУ, збирав кошти на виступах і співпрацював з волонтерами.

Соцмережі активно наповнюються новими світлинами та відео, Віктора Павліка часто запрошують на різноманітні шоу, а його дружина, Катерина Репяхова, завжди поруч.