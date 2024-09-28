Зазначимо, що справжнє ім'я чоловіка – Владислав Вакулович, а Нікіта Добринін – це псевдонім. Він народився у Чукотському автономному окрузі, а пізніше з родиною перебрався до рідних Чернівців. У 2004 році вступив до Чернівецького національного університету на спеціальність "журналістика". Вибір такої професії став визначним у подальшій кар'єрі ведучого. У яких проєктах брав участь Добринін і чому вирішив погодитись на співпрацю з росіянами, читайте в матеріалі Show 24.

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Радіо, телебачення і "Холостяк"

У 2008 році Добринін переїхав до Києва і став ведучим "Русского Радио Україна". Саме з цього моменту почався злет у сфері медійності. У 2014 році він вперше появився на телеекранах, як ведучий хіт-параду на телеканалі M1, а за три роки очолив редакцію чоловічого глянцевого журналу XXL.

Нікіта також був ведучим таких проєктів, як: "Шалене весілля", "Я люблю Україну", "Дикі та смішні", "Про Кіно", "Магія Цирку" тощо. До слова, чоловік навіть знявся у кінокомедії "Продюсер", яка вийшла на великі екрани у 2019 році.

9 сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк" став справжньою цікавинкою як для публіки, так і для учасників. Добринін був першим головним героєм, якого обирали команда проєкту та глядачі за допомогою голосування.

Нікіта Добринін у проєкті "Холостяк" / Фото "СТБ"

Зазначимо, що чоловік став першим з усіх учасників, який одружився зі своєю обраницею.

Особисте життя

У проєкті "Холостяк" серце Нікіти підкорила блогерка Даша Квіткова. Ведучий зізнавався, що Даша – саме та дівчина, яку він так довго шукав. Цікавий факт, що чоловік зізнався обраниці у коханні на День закоханих, а Даша – під час романтичної подорожі до Копенгагена на День народження Нікіти. Пропозицію руки й серця Квіткова отримала на Балі.

Нікіта Добринін освідчився Даші Квітковій / Фото з інстаграму телеведучого

Одружилися Нікіта і Даша у травні 2020 року. Святкування було доволі скромним і його переносили декілька разів, адже щасливий день припав на пік пандемії COVID-19. Молодята випили кави на літній терасі й поїхали додому їсти "Київський торт".

Нікіта Добринін і Даша Квіткова розписались / Фото з інстаграму блогерки

У серпні ж молодята зібрали родичів і друзів, щоб відзначити весілля. Після заходу сонця пара влаштувала романтичну церемонію, яка проходила у розкішній задекорованій зоні на березі Дніпра, та обмінялася обітницями.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова обмінялись обітницями / Фото з інстаграму Квіткової

Квіткова раніше розповідала, що весілля їм обійшлося, якщо не враховувати костюми, обручки та сукню у 80-85 тисяч доларів.

У 2021 році подружжя повідомило радісну новину: вони – в очікуванні первістка. Хлопчик з'явився на світ 13 липня 2021 року – через декілька днів після Дня народження самої Даші. Малюка назвали Левом.

Даша Квіткова й Нікіта Добринін стали батьками / Фото з інстаграму блогерки

Після народження малюка подружжя переживало кризу. Даша зізнавалася, що їм з Нікітою бракує часу одне на одного.

Початок повномасштабної війни змінив звичну рутину не тільки сімейства Добриніних, а й усіх українців. Телеведучий записався у ТрО, а блогерка з малюком ховались у бункері.

Пізніше пара повідомила, що працює над другою дитиною, а у 2023 році Даша шокувала новиною, що з Нікітою вони більше не живуть разом. Офіційно експодружжя розлучилось у червні того ж року.

Майно ділили через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати.

Згодом розлучення прокоментував і Нікіта. Він заявив, що це були дуже серйозні стосунки. Їх з Дашею пов'язували дуже сильні почуття. Однак, на жаль, так стається, що у людей не збігаються цілі та цінності, й вони починають рухатися кожен своїм шляхом.

Чоловік часто бачиться із сином, приділяє увагу його вихованню, а ексдружина не перешкоджає їхньому спілкуванню.

Нікіта Добринін із сином Левом / Фото з інстаграму ведучого

Після розриву стосунків з Квітковою, Добриніну приписували новий роман з українською блогеркою та моделлю Чарою Хорив. Згодом чоловік повідомив, що із Чарою у них суто дружні стосунки, а зараз його серце зайняте іншою особою, яка є зовсім не публічною.

Робота в Росії та служба в ТрО

У 2021 році чоловік став ведучим російської версії шоу "Холостяк", де головним героєм був репер і прихильник Путіна – Тіматі. Українці були вражені цією новиною та різко засудили Добриніна за таке рішення.

Ведучий запевнив, що довго вагався з вибором, але зробив ставку на "любов і мир".

Тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти й використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене,

– підсумував Добринін.

Зазначимо, що Нікіта й Даша видаляли коментарі з-під своїх дописів, де люди засуджували й критикували рішення шоумена.

Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, чоловік розповів, що пошкодував про своє рішення і радий, що через ковід йому не вдалося відпрацювати весь сезон.

Я зробив висновки. Я шкодую. Багато топових ведучих пройшли цей шлях. Хотілося б цього уникнути? Так, звісно,

– сказав Нікіта.

З початком повномасштабного вторгнення чоловік вступи до лав ТрО. Там він прослужив півтора місяця.

Після того, як столицю відбили від наступу окупантів, зміни розпустили й чоловік вирішив зайнятись волонтерською діяльністю. Добринін також зазначав, що якщо йому вручать повістку, то він не робитиме якихось довідок про інвалідність, хоч і має певні вади здоров'я.

Де зараз і чим займається ведучий

Нікіта Добринін продовжує жити й працювати в Україні. Він є телеведучим деяких програм, займається благодійністю, допомагає ЗСУ і навіть є власником доставляння суші під назвою "Kabuki Sushi".

Шоумен активно розвиває блог, ділиться буденним життям і дає рекомендації щодо дикції, важливості поставленого голосу тощо.

Аудиторії залишається чекати на те, коли чоловік розкриє особу нової обраниці, щоб вгамувати цікавість палких шанувальників.