Володимир народився в Умані, що на Черкащині. Здобув вищу освіту за фахом філології, а потім працював викладачем англійської мови в аграрному університеті. У 2009 році влаштувався до школи дикторів телеканалу СТБ, а потім почав працювати на Першому автомобільному телеканалі. Які проєкти принесли Остапчуку популярність, що відомо про особисте життя та в яких гучних скандалах фігурувало його ім'я, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

Телевізійна кар'єра

Чоловік ділився, що досягти успіху йому допомогла практика. Він був ведучим радіопрограм, пробувався в акторстві, а у 2017 році емігрував до Канади й жив на дві країни.

Водночас став одним із ведучих пісенного конкурсу Євробачення-2017, який проходив в Україні. В одному з півфіналів чоловіки переспівали світові хіти, що стало справжнім фурором для публіки.

Second Semi-Final opening: Eurovision songs, the Ukrainian way!: дивіться відео онлайн

Згодом Остапчук появився у проєкті "Танці із зірками", почав кар'єру стендап-коміка, став ведучим багатьох розважальних шоу: "Маска", "Співають усі", "Ікона стилю", "Король десертів", "Інспектор. Міста" тощо.

До слова, голосом Володимира говорять багато героїв, адже він також працює у сфері дубляжу.

Особисте життя

З 2007 по 2020 рік шоумен був у шлюбі з Оленою Войченко. У пари народилось двоє дітей – дочка Емілія та син Еван-Олександр. Подружжя задумувалось над тим, щоб назавжди переїхати до Канади, але після роботи ведучим на Євробаченні-2017 кар'єра Володимира почала різко зростати, тому вони вирішили залишитись в Україні.

Володимир Остапчук та Олена Войченко / Фото з соцмереж

Згодом Володимир й Олена оголосили про розлучення. Цю тему обговорювала вся країна, адже обидва партнери намагались довести свою лінію правоти.

У січні 2023 року ведучий в інстаграмі попросив вибачення в ексдружини й подякував їй за виховання дітей. Як відомо, Олена з малечею живуть за кордоном. За словами нової дружини Остапчука, зірковий батько спілкується з дітьми кожного тижня.

У 2020 році Остапчук одружився з Христиною Горняк – нотаріусом та блогером. Перед повномасштабною війною пара придбала спільний будинок під Києвом, який обіцяли добудувати навіть у час війни, але літо 2022-го перекреслило їхні плани.

Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму зірок

Улітку подружжя повідомило, що їхні стосунки завершено. Ініціаторкою розлучення стала сама Христина, адже за її словами, у взаєминах були певні табу, які Володимир порушив. Вона зазначила, що це була неприйнятна ситуація.

Я дуже принципова людина. Є табу, які я взагалі не сприймаю у стосунках, родині. Я не буду їх терпіти. Це була ситуація,

– заявила ексдружина Остапчука.

А що стосується їхнього спільного будинку, то спершу чоловік хотів подарувати його екскоханій з умовою відновити шлюб, а потім змінив свою думку через відмову жінки.

Христина поділилася, що пропонувала екскоханому вийти на діалог, але він не погоджується. Жінка зазначила – прекрасно розуміє, що будинок – спільне майно та не хоче йти з цим питанням до суду.

Якщо ми підемо до суду, то це буде спільне майно. На нього накладеться арешт, і цей будинок просто заморозиться, він нікому не стане в пригоді. Я проти такої ситуації,

– заявила Христина Горняк.

Новою обраницею та дружиною Остапчука стала Катерина Полтавська. Вони познайомились у соцмережах і довго приховували свої стосунки. Що цікаво, дату початку свого кохання вони вважають 4 жовтня, день, коли Володимир розлучився з Христиною.

Катерина та Володимир Остапчуки / Фото з інстаграму шоумена

У лютому 2023 року пара опублікувала фото з паспортного сервісу з надписом "Готово", що викликало підозри фанатів щодо їхнього шлюбу, а чоловік назвав цей день найщасливішим у його житті.

Що цікаво, тоді новоспечене подружжя заявило, що має намір переїхати до будинку, який Остапчук купив, бувши у шлюбі з Горняк. Ексдружина розказала, що в оселі, яка розташована в елітному містечку Золоче Прованс, що неподалік Києва, ведучий таки прописав свою теперішню дружину Катерину.

Сьогодні подружжя готується до етапу батьківства, адже жінка перебуває при надії. Пара очікує на народження сина, якого планують назвати Тимофієм.

Нещодавно в інстаграмі Катерина зізналася, що у неї немає страху щодо розлучення з Володимиром. Вона зазначила, що життя бентежне, тому гарантій ніхто не дає, а є жінки, які бояться, що чоловіки їх покинуть.

Жінка вважає, що у наш час не варто вважати розлучення трагедією. Катерина поділилася, що раніше хотіла вийти заміж лише один раз і на все життя, проте зараз прагне просто бути щасливою.

Гучні скандали

"Голодна туса"

У 2021 році Володимир був ведучим на дні народженні блогера Олександра Заліска. Святкування відбувалось у День пам'яті жертв Голодомору у Будинку вчених у Львові.

Скандал розгорівся після того, як Остапчук опублікував в сторіс фотографію святкового столу, яку підписав: "Голодна блогерська туса".

Блогерська вечірка / Скриншот з інстаграм-сторіс Володимира Остапчука

Ця новина стала справжнім шоком для суспільства. Ба більше, деякі гості звинуватили саме ведучого у розпалюванні скандалу, адже його світлина з неоднозначним підписом стала причиною обговорення.

"10 з 10"

В одному з випусків свого шоу Володимир Остапчук заявив про те, що для нього дівчина має бути поголеною всюди. В іншому випадку, він би не оцінив її на 10 з 10. Ведучий закликав робити депіляцію, бо чоловіки "теж намагаються бути красивими".

Олексій Завгородній ("Позитив") і блогер Богдан Буше, які були залучені до діалогу, спершу віджартувались, а інфлюєнсер додав, що дівчина просто "не може бути 10 з 10", якщо вона не поголена.

Слова чоловіків обурили суспільство та викликали бурхливу реакцію як серед користувачів, так і серед публічних людей. До прикладу, Маша Єфросиніна навідріз відмовляється працювати з Володимиром, ймовірно, через його неоднозначні висловлювання про жінок.

Раніше ведуча навіть назвала шоумена "брехуном", адже пригадала, як Остапчук обманув її в інтерв'ю. Тоді він розповів Єфросиніній про щасливе подружнє життя, коли насправді був на межі розлучення.

Конфлікт з інтерв'юеркою Аліною Доротюк

Журналістка зізналась, що не сварилася з Володимиром, але конфлікт між ними перейшов у публічний простір. За словами інтерв'юерки, шоуменові не сподобалося, що вона потоваришувала з його першою дружиною Оленою Войченко.

У мене є відкритий конфлікт – хоча я не сварилася з людиною – з ведучим Володимиром Остапчуком. Не сподобалося йому, що я подружилася з його першою ексдружиною Оленою Войченко, до якої прекрасно ставлюся,

– поділилась Доротюк.

Конфлікт з танцівницею Ілоною Гвоздьовою

З Ілоною Володимир танцював у парі на проєкті "Танці із зірками". На шоу вони впевнено йшли до перемоги, однак у півфіналі зійшли з дистанції. Свою поразку танцівниця одразу прокоментувала, зазначивши, що Остапчук не хотів працювати в парі через самомилування.

Ба більше, шоумен під час шоу заявив про розрив з першою дружиною Оленою Войченко, що заплямувало репутацію Ілони. Річ у тім, що після слів Остапчука Гвоздьову почали підозрювати у причетності до розлучення ведучого з його коханою.

Сьогодні Ілона не засуджує Володимира за таке рішення. До того ж вона пояснила, що не спілкується з ведучим, оскільки має з ним різні погляди на життя.

До слова, актор Володимир Шумко з "Жіночого кварталу" не поважає Остапчука через його ставлення до першої дружини та конкретну ситуацію, що сталася між ними. Але сподівається, що зараз колега змінився на краще.

Скандал зі фронтменом гурту Our Atlantic Віктором Байдою

У червні цього року розгорілась публічна сварка між двома чоловіками. Байда звинуватив Остапчука в отриманні відстрочки за допомогою зв'язків з Верховною Радою, тоді як ведучий намагався пояснити свою ситуацію та довести, що не уникає мобілізації.

У соцмережах чоловіки публікували різню інформацію, яка мала б довести правильність їхніх думок. Згодом ця тема почала поступово зникати з публічної площини, а Остапчук і Байда не повертались до обговорення.

Де зараз і чим займається Остапчук

Володимир продовжує жити й працювати в Україні, однак не відмовляється від замовлень за кордоном.

Зараз Остапчук перебуває в очікуванні народження сина, тому дбає про кохану та майбутнього малюка. У соцмережах ведучий не часто ділиться дописами чи сторісами, однак його аудиторія в інстаграмі вже налічує майже пів мільйона людей.

Чоловік також час від часу публікує світлини, демонструючи надану допомогу військовим і тим, хто її потребує.