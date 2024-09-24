З аудиторією Катерина Полтавска поспілкувалася в інстаграмі. Зауважимо, що третя дружина шоумена вагітна, про що стало відомо в серпні цього року. Для Остапчука це вже буде третя дитина, для дівчини ж – перша.

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Катерина зізналася, що у неї немає страху щодо розлучення з Володимиром Остапчуком. Вона зазначила, що життя бентежне, тому гарантій ніхто не дає, а є жінки, які бояться, що чоловіки їх покинуть.

Жінки теж є ініціаторками розлучень, жінка також може "кинути" чоловіка. І не завжди розлучення трапляються через погані причини. Люди можуть просто зрозуміти, що переросли одне одного чи мають різні погляди на майбутнє,

– написала Катерина Полтавська.

Катерина Полтавська поділилася своїми думками щодо розлучення / Скриншот з інстаграму

Третя дружина Остапчука вважає, що у наш час не варто вважати розлучення трагедією. Дівчина поділилася, що раніше хотіла вийти заміж лише один раз і на все життя, проте зараз прагне просто бути щасливою.

І якщо нам з чоловіком вдасться робити щасливими одне одного все життя, буде супер, але якщо ні, то це не буде кінцем для мене. Життя занадто коротке, щоб поставити крапку на ньому через розлучення,

– розповіла дівчина.

Катерина каже, що їй всього 24 роки, тому навіть якщо вони з Володимиром розлучаться з його ініціативи, то вона ще буде у розквіті сил. Тому дівчина не буде перейматися через втрачене життя.

Катерина Полтавська розповіла про сварки з Остапчуком

Полтавська також поділилася, що у неї з Остапчуком немає серйозних причин для сварок. Зазвичай конфлікти виникають через дрібниці. Катерина навіть розповіла одну кумедну історію.

Дружина Остапчука розповіла про сварку з шоуменом / Скриншот з інстаграму

Дружина шоумена зазначила, що Володимир любить, щоб усі речі були на своїх місцях. Одного разу йому не сподобалося, що відкрита пачка від паличок лежить не на полиці, а на столі. Катерина пригадала, що ця ситуація тоді її роздратувала, тому солодощі літали по всьому будинку. В результаті збирав їх Остапчук.