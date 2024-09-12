Тепер нова дружина Остапчука, яка чекає від нього дитину, розповіла, чи виплачує Володимир ці кошти. Крім того, Катерина Полтавська розсекретила точну суму.

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Так, за словами дружини ведучого, згідно з юридичними зобов'язаннями, Остапчук щомісяця сплачує аліменти в розмірі 30 000 гривень. Іноді навіть надсилає додаткові кошти.

За законом має платити 30 тисяч гривень. Платить 30-50 кожного місяця,

– поділилася Катерина.



Полтавська розповіла про аліменти Остапчука / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про спілкування Володимира Остапчука зі своїми дітьми

Шоумен підтримує зв'язок з донькою та сином, які після початку повномасштабного російського вторгнення з мамою виїхали до Канади. Володимир спілкується з дітьми кожного тижня.

Водночас раніше Остапчук зауважив, що домовився з колишньою дружиною Оленою Войченко про те, що не показуватиме дітей на публіку.