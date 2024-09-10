Христина поділилася, що пропонувала екскоханому вийти на діалог, але він не погоджується. Жінка зазначила – прекрасно розуміє, що будинок – спільне майно та не хоче йти з цим питанням до суду.

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Якщо ми підемо до суду, то це буде спільне майно. На нього накладеться арешт, і цей будинок просто заморозиться, він нікому не стане в пригоді. Я проти такої ситуації,

– заявила Христина Горняк.

Христина Горняк про поділ майна з Остапчуком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше Христина Горняк заявляла, що Володимир Остапчук хотів подарувати їй будинок, але потім змінив своє рішення. Згодом жінка розказала, що в оселі, яка розташована в елітному містечку Золоче Прованс, що неподалік Києва, ведучий прописав свою теперішню дружину Катерину Полтавську, яка зараз вагітна.