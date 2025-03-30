Радісну звістку Тетяна розповіла просто під час свого концерту у столиці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Так, 29 березня відбувся концерт СолоХа "Чого хоче жінка". З'ясувалося, що про свою вагітність співачка дізналася під час підготовки до виступу. Вона навіть думала не давати концерт через свій стан, проте все ж наважилась виступити для шанувальників.

Не знала, що з цим робити. Думала, може, переносити чи скасувати концерт… Я дізналася, що я вагітна й чекаю на третю дитину. Але вагітність не хвороба, а щастя,

– поділилась знаменитість.

Що відомо про особисте життя СолоХи

Понад чотири роки артистка перебуває у стосунках з чоловіком Максимом. Відомо, що він працює в правоохоронних органах та не хоче бути публічним.

Пара одружена та виховує спільну доньку Євлалію, якій 3 вересня 2025 року виповниться 2 роки. Скорочено дівчинку називають Єва.

Крім того, подружжя виховує доньку співачки від попереднього шлюбу. Дівчинку звуть Аріана.

Нагадаємо, нещодавно поповнилась родина Монатіків. Дмитро втретє став батьком. У нього народився син. Днями стало відомо, як Монатік назвав наймолодшого сина.