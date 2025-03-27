Тепер же артист зізнався, як з Іриною Монатік назвав сина. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Дмитро взяв участь у новому проєкті "По хатах", де показав глядачам свою студію. Під час розмови з журналісткою він зізнався, що разом з дружиною вони назвали сина Леоном.

Моя дружина – левиця. Лев за знаком зодіаку. Вона дуже цим пишається. Їй це дуже пасує. Я подумав, чого б тоді малого Леоном не назвати,

– поділився співак.

Він додав, що малюка кличуть Льова, Лєо, Левчик, Лев. Монатік також зазначив, що вони з Іриною запитували у своїх старших синів, чи подобається їм ім'я для братика.

Для довідки! Подружжя Монатіків також виховує Платона, якому 7 років, та Данила, якому 9 років.

"По хатах": дивіться відео онлайн

Зауважимо, стало відомо, що днями блогерка Софія Стужук, яка виїхала з України, вп'яте стала мамою. Вона народжувала вдома в басейні й навіть поділилася кадрами з пологів у соціальних мережах.