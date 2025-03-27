Її пологи проходили вдома в басейні. Повідомляє Show 24 з посиланням на тікток-аканут Софії Стужук.

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Так, інфлюенсерка поділилася кадрами зі своїх пологів і зазначила, що "було дуже боляче". Під час пологів їй допомагав чоловік Антон. Також, судячи з відео, поруч була одна зі старших доньок Софії Стужук.

Софія Стужук народила п'яту дитину / Скриншоти з тіктоку

Для довідки! Раніше Софія була одружена з Дмитром Стужуком, від якого має трьох дітей: Девіда (2015), Лоліту (2018) та Олівію (2019). У 2020 році її перший чоловік помер через ускладнення від коронавірусної інфекції.

У 2022 році блогерка вийшла заміж за бізнесмена Антона Левандського. У 2023 році вона народила від нього дочку Василісу. Подружжя було на межі розлучення, проте пережило цю кризу і тепер в них народилася друга спільна дитина.

Якою є позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Блогерка народилася в Криму, але переїхала до Києва після окупації півострова Росією. До початку повномасштабної війни вона мала бізнес в Україні та в країні-терористці.

Перед початком великої війни Софія була в Дубаї, де назвала себе росіянкою.

Зараз вона живе в Ризі зі своїми дітьми та чоловіком.

Про широкомасштабне вторгнення вона вперше висловилася лише через три тижні після її початку. Софія у своєму зверненні уникнула чіткої позиції стосовно російської агресії, обмежившись загальними закликами до миру. Пізніше вона навіть рекламувала російських блогерів.

До того ж Стужук публічно заявляла, що не планує повертатися в Україну.

Нагадаємо, нещодавно ще одна скандальна блогерка, яка виїхала з України, Тетяна Пренткович стала мамою.