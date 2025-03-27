Ее роды проходили дома в бассейне. Сообщает Show 24 со ссылкой на тикток-аканут Софии Стужук.

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Так, инфлюенсерка поделилась кадрами со своих родов и отметила, что "было очень больно". Во время родов ей помогал муж Антон. Также, судя по видео, рядом была одна из старших дочерей Софии Стужук.

София Стужук родила пятого ребенка / Скриншоты с тиктока

Для справки! Ранее София была замужем за Дмитрием Стужуком, от которого имеет троих детей: Дэвида (2015), Лолиту (2018) и Оливию (2019). В 2020 году ее первый муж умер из-за осложнений от коронавирусной инфекции.

В 2022 году блогерша вышла замуж за бизнесмена Антона Левандского. В 2023 году она родила от него дочь Василису. Супруги были на грани развода, однако пережили этот кризис и теперь у них родился второй общий ребенок.

Какова позиция Софии Стужук относительно войны в Украине

Блогер родилась в Крыму, но переехала в Киев после оккупации полуострова Россией. До начала полномасштабной войны она имела бизнес в Украине и в стране-террористке.

Перед началом большой войны София была в Дубае, где назвала себя россиянкой.

Сейчас она живет в Риге со своими детьми и мужем.

О широкомасштабном вторжении она впервые высказалась только через три недели после ее начала. София в своем обращении избежала четкой позиции относительно российской агрессии, ограничившись общими призывами к миру. Позже она даже рекламировала российских блогеров.

К тому же Стужук публично заявляла, что не планирует возвращаться в Украину.

Напомним, недавно еще одна скандальная блогерша, которая выехала из Украины, Татьяна Пренткович стала мамой.