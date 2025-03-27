Их трогательную встречу на вокзале артист опубликовал в социальных сетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

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В ролике видно эмоциональный момент воссоединения: певец встретил бабушку с букетом цветов, не сдерживая слез.

Волканов рассказал о сложном пути своей бабушки для возвращения в Украину. Женщина в возрасте почти 70 лет преодолела более 18-часовые ожидания на границах и почти четырехдневную дорогу в автобусе через три страны.

Более трех лет прошло с того дня, когда мы виделись в последний раз. У нас забрали такую возможность, у нас забрали дом... Три года звонков, плохая связь, отсутствие в сети неделями. И вот тот момент, когда жажда жизни и свободы побеждает,

– отметил Дмитрий.

Фанаты активно поддержали артиста в комментариях, отмечая, что воссоединение семей – это большое счастье для украинцев в сложное время.

"Реву. Как я хочу, чтобы все семьи снова были вместе! Чтобы наши родные люди были в безопасности и при упоминании дома все украинцы больше не плакали, а счастливо улыбались";

"Как это прекрасно встречать родных сердцу и душе людей. Радуюсь вместе с вами";

"Такие счастливые, бабушка может гордиться своим внуком";

"Божечки, какое счастье! Бабушке крепкого здоровья и долгих лет жизни";

"Как трогательно. Искренне радуюсь за вас".

Что известно о Дмитрии Волканове

Он начал свой творческий путь как участник шоубалета Верки Сердючки.

Потом Дмитрий принял участие в девятом сезоне шоу "Х-Фактор", где был подопечным Андрея Данилко.

Заметим, на днях Андрей Данилко рассказал, как познакомился с Parfeniuk.