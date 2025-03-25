Юрий родился в Киеве. С самого детства он увлекался музыкой, но после окончания школы поступил на специальность портного верхней мужской одежды. После окончания учебы начал развивать швейный бизнес, но любовь к музыке не угасала. Никитин купил себе гитару и стал музыкантом. Позже поступил в Киевский институт культуры и искусств. В материале Show24 рассказываем о личной жизни продюсера и где он сейчас находится.

Может заинтересовать Гайтане – 46: как и где сейчас живет певица, которую упрекнули за русский язык

Карьера продюсера

В 90-х годах Никитин был участником группы "Авеню". На одном из фестивалей мужчина познакомился с Ириной Билык. С того времени начало завязываться сотрудничество. В 1993 году Юрий создает продюсерский центр NOVA и первой подопечной становится именно Ирина.

Ирина Билык и Юрий Никитин / Фото из личного архива Ирины Билык

В 1999 году Никитин создает лейбл Mamamusic, ведь тогда он решил работать самостоятельно. За время существования компании, удалось продюсировать немалое количество артистов: Верка Сердючка, группа "НеАнгелы", группа "Nikita", Ольга Горбачева и тому подобное.

В 2007 году Юрий становится музыкальным продюсером на телевидении в проекте "Фабрика звезд". Через два года возглавил телеканал "Тонис", а еще позже стал музыкальным продюсером талант-шоу "Суперзвезда".

Личная жизнь

Кроме рабочих, Никитина и Билык связывали еще и романтические отношения. Фактически 8 лет пара прожила в гражданском браке. А расстались из-за того, что певица хотела детей, а продюсер на тот момент считал неактуальной эту тему. Расставание состоялось мирно и без скандалов.

В конце 90-х годов Юрий знакомится с Ольгой Горбачевой. Мужчина увидел Ольгу на "Таврийских играх" и влюбился в нее. Впоследствии певица родила дочь Полину, однако пара поженилась через несколько лет после рождения девочки. В 2009 году супруги поставили крест на своем браке.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / Фото из инстаграма Ольги

Через два года экс-супруги решили восстановить отношения. В 2014 – на свет появился второй ребенок пары – дочь Серафима. В 2016 году Горбачева и Никитин во второй раз поженились и отгуляли громкую свадьбу.

А знали ли вы, что Иво Бобул жалеет о прошлых браках. Артист считает, если бы мог повернуть время назад, то точно бы не женился.

Юрий Никитин с семьей / Фото из инстаграма Ольги Горбачевой

Старшая дочь занимается музыкой, работает над собственным репертуаром и уже представляет себя публике.

Где сейчас Юрий Никитин

Как известно, продюсер с семьей проживают в США. В частности, это подтверждает расположение аккаунта Никитина в инстаграме.

Юрий Никитин живет в США / Скриншот из инстаграма

Эту информацию также подтвердила Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA. В СМИ ходили слухи, что сотрудничество продюсера и коллектива прекратилось, но это не так.

Никитин живет не в Украине. У нас очень большая разница во времени. Но мы продолжаем работать,

– рассказала певица.

В соцсетях Никитин неактивен. Изредка публикует собственные фотографии, а больше внимания уделяет артистам, с которыми у него налажено сотрудничество.