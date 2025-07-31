Ольга Горбачева объявила об этом в новом интервью Славе Демину. Артистка сообщила, что именно она стала инициатором развода, передает Show 24.

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Уже 8 месяцев Юрий Никитин и Ольга Горбачева не живут как муж и жена. Они перестали жить вместе 3 месяца назад. Процесс происходит постепенно, чтобы сохранить любовь и уважение в отношениях, а также чтобы не травмировать детей.

Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но к ней близко. Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами. Он связан с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня прекрасный муж, но у меня не было больше ресурса на эти отношения,

– объяснила Ольга Горбачева.

Певица отметила, что за время полномасштабной войны ей приходилось выбирать, куда направлять ресурс. Раньше ей было нормально оставаться в тени мужа и поддерживать его, но сейчас она решила отказаться от этого.

"Сейчас, когда я участвую в карьере обеих дочерей и когда я пришла к решению, что хочу строить карьеру в новой стране, я просто в какой-то период поняла, что от чего-то я должна отказаться. Это оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", – отметила Ольга Горбачева.

Что известно об отношениях Юрия Никитина и Ольги Горбачевой?