Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Никитина. Он опубликовал редкую фотографию с Сердючкой.

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В заметке Юрий Никитик поделился собственными мыслями, как построить успешную музыкальную карьеру. Продюсер отметил, что каждый музыкант стремится, чтобы его треки активно слушать на стриминговых платформах.

Но в основном увеличение количества стримов, особенно, которое происходит на платной основе, не имеет ничего общего с построением яркой профессиональной музыкальной карьеры. Существует только один способ, как систематически доносить свою музыку до миллионов сердец слушателей и формировать мощный круг настоящих фанов, это строить мощный и успешный музыкальный бренд,

– написал Никитин.

Стоит отметить, что Андрей Данилко уже много лет выступает в образе Верки Сердючки. Ее песни до сих пор остаются популярными, люди их обожают, а некоторые треки знают наизусть.

Напомним, ранее Юрий Никитин показал архивное фото с Ириной Билык. Он опубликовал фотографию по случаю юбилея певицы, который она отпраздновала 6 апреля, и поздравил артистку с днем рождения.