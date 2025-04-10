Однако, как оказалось впоследствии, на снимке рядом с маленьким Данилко была совсем не его мать. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал VERKAMANIA.

Не пропустите Умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ

Артист лично прокомментировал ситуацию, внеся ясность относительно лица на фотографии.

Упс, должны извиниться за ошибку. Поправка от Андрея Михайловича – это воспитательница в детском саду,

– отметили в обновленном посте.



Андрей Данилко прокомментировал якобы фото с мамой / Скриншот из телеграм-канала

Подписчики обратили внимание на внешнее сходство артиста с воспитательницей, на что администраторы сообщества поделились комментарием самого Данилко: "Говорит, она его очень любила, не отпускала с рук".



Фаны прокомментировали фото Андрея Данилко с воспитательницей / Скриншот из телеграм-канала

Стоит отметить, что недавно шоумен также поделился архивными кадрами начала своей творческой карьеры. На фото, сделанных 25 лет назад, можно увидеть молодого Андрея Данилко и Гелю из легендарного "СВ-Шоу", с которого начался путь артиста к всенародной популярности.