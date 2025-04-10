У мужчины остались жена и дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на официальную страницу телешоу "Лига смеха" в инстаграме.

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Новость о смерти Александра подтвердили его коллеги и поклонники. В частности, товарищ по команде "Стадион Диброва", актер "Квартала 95" и ведущий Владимир Мартынец и Дмитрий Зелинский.

В лигосмешной семье траур... ушел из жизни Александр Чечун из "Стадиона Диброва". Соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении на официальной странице "Лиги смеха".

Умер Александр Чечун / Скриншоты из инстаграм-сторис

Сейчас обстоятельства и причина смерти Александра не разглашаются.

Заметим, на днях во Львове состоялось прощание с актрисой Таисией Литвиненко, известной по роли в фильме "За двумя зайцами". Она ушла из жизни в возрасте 90 лет.