Катя Chilly опубликовала свое мнение по поводу циничного российского удара по Кривому Рогу. Певица считает, что этому могло помочь "закрытое небо" и "объявление войны", пишет Show 24 со ссылкой на ее фейсбук-страницу.

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Достаточно было закрыть небо, чем показательно заламывать руки о 9 детях. Это миллион жертв городов, о которых не скажет статистика. Там тысячи детей, крика которых никто не услышит. От международных правительств. Достаточно было объявить войну (признать нападение и статус войны) в 2014. Не АТО, не военное положение, не состояние войны и не бл*дское "СВО". А войну на юридическом уровне, чтобы начал действовать Будапештский меморандум. От нашего правительства,

– написала Катя Chilly.

Слова Катя Chilly вызвали неоднозначную реакцию у украинцев и бурные обсуждения – под сообщением более 500 комментариев. Многие упрекнули певицу, считая, что она некомпетентна в этом вопросе. Кто-то начал приводить свое мнение по этому поводу.

"С огромным уважением к вам! Не лезьте туда, где вы ничего не понимаете";

"Офис простых решений";

"Ох уж эти местечковые военные геостратеги, которые не отличат магазин от обоймы и для которых "закрыть небо" – это что-то как "Под куполом" Кинга";

"Не нужно изображать из себя эксперта. Большей глупости не найти!";

"Достаточно было не лезть туда, где ты полный профан. Ну почему некоторые известные люди думают, что они гуру во всех вопросах? Потом они несут глупости, потом им прилетает и они обижаются".

В то же время другие поддержали артистку и согласились с ней.

"Катю, к сожалению реальность была и есть такой. Но нам нужно стараться ее менять";

"Спасибо вам за то, что вы говорите";

"Я с вами согласен";

"Уважаю вас за способность иметь свое мнение, свою гражданскую позицию, за любовь к нашей песенной культуре".

Заметим, певица Ирина Билык с болью отреагировала на удар по Кривому Рогу и перенесла свой юбилейный концерт из-за трагедии. Когда выступление состоялось, певица начала его с минуты молчания.

Как Катя Chilly отреагировала на критику

В ответ на негативные комментарии певица подчеркнула, что имеет право на собственное мнение. Она опровергла упреки о том, что "делает пиар" и отметила, что не боится травли.

"Я никогда не забуду свое место и в истории очерчу его сама. А говорить я буду. Тогда когда буду считать нужным и то, что буду считать нужным. Или не буду, но это будет мое решение. Уровень слов у меня несовершенный, – согласна. Но я имею право на свое мнение. Я никогда не забуду свое место. Поверьте. Но я определю его сама", – подытожила артистка.

Добавим, что в декабре 2024 Катя Chilly тоже попала в скандал, когда высказалась против установки ханукии на Майдане Независимости. Это вызвало обвинения в ксенофобии и антисемитизме в ее сторону.