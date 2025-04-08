Ирина Билык почтила память погибших после смертельного российского удара по Кривому Рогу минутой молчания. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-сториз Марички Падалко, которая показала отрывок из концерта.

К слову Звездный юбилей: что известно о жизни Ирины Билык, которой исполнилось 55 лет

Певица планировала концерт на воскресенье, 6 апреля, – в этот день ей исполнилось 55 лет. Но из-за обстрела Кривого Рога Ирина Билык перенесла юбилейное выступление. Она поблагодарила публику за то, что это не помешало им встретиться.

Я очень благодарна вам за то, что перенос концерта не помешал нам всем все-таки встретиться в этом зале. Этот большой террор который происходит каждый день против нашей страны, он заставляет нас быть едиными,

– сказала артистка.

Ирина Билык объявила минуту молчания и выразила соболезнования семьям погибших детей и всех украинцев.

Ирина Билык начала концерт с минуты молчания: видео Марички Падалко

Добавим, группа Ziferblat на днях выступила на первой вечеринке к Евровидению-2025. Мероприятие проходило после атаки на Кривой Рог, поэтому солист едва сдерживал эмоции. Музыканты посвятили свое выступление пострадавшим и семьям погибших.

Циничный удар по Кривому Рогу