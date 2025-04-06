Звезда украинского шоу-бизнеса родилась в Киеве. Родители работали на авиазаводе, а Ирина занималась танцами и в 6 лет стала солисткой ансамбля "Солнышко". С детства она мечтала об актерской и певческой карьере, но родственники убеждали, что для этого нужны связи, поэтому не надо лелеять надежды на такое будущее. В материале Show24 узнавайте, как складывалась карьера Билык, сколько мужчин было в ее жизни и чем она занимается сегодня.

Может заинтересовать Где сейчас Наталья Валевская, которая выступала на Антимайдане, а сегодня мечтает о материнстве

Звездная карьера

Ирина все же прислушалась к мнению родственников и и устроилась на работу секретаршей киевского ЖЭКа.

Первое, о чем я мечтала, когда получу зарплату, то это купить много лапши. Я думала, что это будет лучший день моей жизни,

– вспоминала позже Билык.

В свое время артистка также преподавала музыку детям, но 1988 год стал переломным, ведь она начала работать над собственным репертуаром. В следующем году приняла участие в популярном фестивале "Червона рута", а еще через год стала участницей коллектива "Этот дождь надолго".

В 1993 году Билык закончила обучение в Государственном музыкальном училище им. Глиэра, где училась на эстрадно-вокальном отделении.

Ирина Билык в 90-х годах / Фото с фейсбука артистки

Уже в 1995 году Ирина Билык отправилась в тур "Нова", где представила первое сольное шоу в Национальном дворце "Украина". Через год стала участницей "Таврийских игр" и получила звание заслуженной артистки Украины.

В 2004 году вышел русскоязычный альбом "Любовь. Яд", который впоследствии получил статус платинового. Ее песни становились хитами, а на концерты приходило немалое количество поклонников. Интересно, что сегодня певица перевела некоторые свои треки на украинский язык – "Сніг" и "Ми будем вместе".

Ирина Билык – "Сніг": смотрите видео онлайн

Интересный факт из биографии Билык, что она сменила свою фамилию. В свое время артистка захотела возродить семейные традиции и избавиться от любых связей с Россией. Так, фамилия Белик стала Билык.

А знали ли вы, что немало украинских звезд не просто изменили свои фамилии, но даже имена.

Стоит отметить и то, что на протяжении всей карьеры артистка экспериментировала над своей внешностью. Меняла цвет волос и длину, выбирала откровенные и нежные образы, не боялась показать себя разносторонней и яркой.

Ирина Билык часто меняет стиль / Коллаж 24 Канала

Личная жизнь

Ирина Билык и Юрий Никитин сотрудничали не просто как продюсер и подопечная, а были парой. Они 8 лет прожили в гражданском браке, но расстались из-за того, что певица хотела детей, а продюсер на тот момент считал это неактуальным. Расставание состоялось мирно и без скандалов.

Ирина Билык и Юрий Никитин / Фото из личного архива Ирины Билык

Совсем скоро артистка нашла новую любовь – манекенщика Андрея Оверчука. Вместе с ним она реализовала свою мечту и стала мамой. У влюбленных родился первенец – сын Глеб. Однако молодые родители не хотели официально жениться, и тогда мама Андрея настояла, чтобы они обвенчались в церкви.

Ирина Билык обвенчалась с Андреем Оверчуком / Фото из личного архива Ирины Билык

К сожалению, в 2001 году пара разошлась из-за измены мужа.

Следующая любовная история связана с Дмитрием Коляденко. У них были безумные отношения, ведь они то ссорились, то мирились. Шоумен часто ревновал певицу, а скандал завершался побитием посуды.

Интересно, что Коляденко аж шесть раз звал Билык замуж, но она под венец не спешила. За определенное время артистке такие отношения надоели, что очень сильно возмутило танцора. Под эмоцией гнева Дмитрий продал обнаженные фотографии Ирины, полил ее грязью, выбросил из окна 13 этажа их диван, а также порезал картины, написанные артисткой. Впоследствии он находился в затяжной депрессии.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото из личного архива Ирины Билык

В то же время после этого они помирились и долгое время находились в дружеских отношениях. В мае 2024 году танцор рассказал, что с 2023 года они не общаются из-за ссоры.

Бывшая – это бывшая. Все, достаточно. Любили, ссорились – вы развелись, у нее другой мужчина. Мы дружили 15 лет, но ведь я не подружка Ирине Билык, а вел себя как подружка. Я привязан к Ирине Билык, надо ставить точку. Говорить "спасибо, я тебя любил и буду любить, но я пошел дальше". И мы договорились, что у нее своя любовь, а у меня своя,

– подчеркнул шоумен.

Следующая любовь к Билык также пришла довольно быстро. Ее избранником стал на 15 лет младший хореограф Дмитрий Дикусар. Парочка поженилась в Рио-де-Жанейро, но в Украине этот брак не считался действительным. Эти отношения длились около трех лет, но завершились якобы по инициативе самой Ирины.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото из личного архива Ирины Билык

Только в 2015 году певица официально вышла замуж за фотографа из России Аслана Ахмадова. Супруги даже воспользовались услугой суррогатного материнства. Таким образом на свет появился мальчик Табриз.

Ирина Билык с младшим сыном / Фото из инстаграма звезды

В 2021 году пара шокировала новостью о разводе. Причиной стало то, что с годами они очень изменились и стали совсем другими людьми. Кроме того, супруги часто жили на расстоянии: Ирина в Украине, а Аслан в России.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото из личного архива Ирины Билык

В последнее время в сети распространяются слухи якобы знаменитость закрутила роман с бывшим мужем изменницы Ани Лорак – Муратом Налкакиоглу.

Пара держалась за руки во время общения с журналистами. Однако на вопрос журналиста о характере их отношений артистка заявила о дружбе с Муратом. В то же время мужчина в своем ответе назвал их взаимоотношения одновременно и любовью, и дружбой.

Стоит отметить, что между артисткой и бизнесменом существует деловое сотрудничество – косметический бренд Farmasi, совладельцем которого является Налкакиоглу, начал совместный проект с Ириной Билык.

Где сейчас Ирина Билык

Недавно певица подхватила воспаление легких и не могла петь.

К большому сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния моего здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких, я не имею возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом,

– рассказала Ирина Билык.

1 апреля исполнительница сообщила, что чувствует себя значительно лучше после госпитализации из-за воспаления легких и готова выступить 4, 5 и 6 апреля.

Поэтому сейчас певица вернулась к концертной деятельности. Кроме того, Билык осудила российскую агрессию, часто распространяет у себя на странице последствия российских обстрелов, а также поддерживает ВСУ.