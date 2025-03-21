Ирина Билык сообщила о переносе ближайших концертов в Одессе и Черкассах и назвала причину. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм артистки.

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Певица пожаловалась на состояние своего здоровья. Оказалось, что она заболела воспалением легких, а потому не может петь. Врачи настаивают не выступать в ближайшее время.

К большому сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния моего здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких, я не имею возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом,

– рассказала Ирина Билык.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и добавила, что с нетерпением ждет их встречи.



Ирина Билык / Фото из инстаграма Ирины Билык

Заметим, недавно в сети сплетничали о возможных отношениях между певицей и бывшим Ани Лорак. Ирина Билык уже отреагировала на слухи об их романе и призналась, что Мурат – это "приятный человек в ее жизни".

Что известно о концертах артистки

В апреле этого года Ирине Билык исполнится 55 лет. По этому случаю певица ранее анонсировала юбилейный тур и концерты по городам Украины. Очевидно, гастроли придется прервать.

Первый юбилейный концерт уже состоялся в Харькове, также певица выступала в Полтаве, Днепре и Львове.