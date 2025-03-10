Геннадий Попенко рассказал, что получил травму колена, когда летом проходил службу на Запорожском направлении. Он поделился деталями в интервью kp.ua, передает 24 Канал.

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Перенес одну операцию, но из-за повторной травмы необходима еще одна операция. Ситуация непростая, но еще труднее описать ее двумя словами. Сейчас важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности. К сожалению, эта история не быстрая,

– признался актер.

Геннадий Попенко заметил, что травма повлияла на его жизнь и работу. Особенно это касается актерства, ведь эта профессия связана с работой тела и физические недостатки являются препятствием. Однако это только мотивирует его работать над последствиями травмы.

"Трудно каждый раз объяснять младшей дочери, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней кривенькой уткой. А тут как раз наступил период снимать страховочные колеса в велосипеде и учиться ездить только на двух. Поэтому разрабатываю ногу как можно настойчивее", – добавил Геннадий Попенко.

Где сейчас Геннадий Попенко