Геннадій Попенко розповів, що отримав травму коліна, коли влітку проходив службу на Запорізькому напрямку. Він поділився деталями в інтерв'ю kp.ua, передає 24 Канал.

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Переніс одну операцію, але через повторну травму необхідна ще одна операція. Ситуація непроста, але ще важче описати її двома словами. Зараз важливо зосередитися на відновленні повноцінного функціонування кінцівки. На жаль, ця історія не швидка,

– зізнався актор.

Геннадій Попенко зауважив, що травма вплинула на його життя та роботу. Особливо це стосується акторства, адже ця професія пов'язана з роботою тіла й фізичні вади є перешкодою. Однак це лише мотивує його працювати над наслідками травми.

"Важко щоразу пояснювати меншій доні, чому я не можу з нею бігати, як раніше. Поки вдається лише кульгати за нею кривенькою качкою. А тут якраз настав період знімати страхувальні колеса у велосипеді й вчитися їздити лише на двох. Тому розробляю ногу якомога наполегливіше", – додав Геннадій Попенко.

Де зараз Геннадій Попенко