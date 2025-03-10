Про це він розповів в новому інтерв'ю. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання KP.UA.

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Наразі Геннадій проходить військово-лікарську комісію, яка визначить його подальшу придатність до служби після отримання трави на передовій. Попри те, що за документами він все ще числиться в армії, питання подальшої долі військового залишається відкритим.

Повернутися і хотів би, і ні. З одного боку, коли тебе обіймають всі твої дівчата – дружина і дві донечки – то з таких обіймів вирватися важко. Морально. З іншого боку, є хороші пропозиції в армії, де на тебе чекають і де, навіть із такою ногою, ти був би дуже потрібним,

– зазначив Попенко.

Однією з таких пропозицій є робота в ТЦК, де можуть продовжувати службу військові з фізичними обмеженнями. Геннадій відверто зізнався, що серйозно розглядає цей варіант. Його не бентежить можливе негативне ставлення суспільства до роботи в ТЦК.

Громадська негативна думка поширюється не лише на ТЦК. Часто перепадає й поліції, й державним установам. Але які дії мають слідувати за такими відгуками? Закриття згаданих органів? Чи все ж переформатування та робота над помилками? А для цього потрібні нові кадри. Це я до того, що хейт чи не хейт, а робити важливі справи потрібно,

– пояснив військовий.



Геннадій Попенко / Фото з його інстаграму

Що відомо про службу Геннадія Попенка в ЗСУ

Він приєднався до війська в червні 2022 року. Після початкової служби в одному з підрозділів його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок у підрозділ "Культурний Десант".

Влітку 2024 року військовий отримав травму коліна на фронті. Геннадію довелося перенести кілька операцій з встановленням титанових імплантів. За його словами, він досі не відновив повноцінну рухливість ноги та проходить реабілітацію.