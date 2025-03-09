Відповідні фотографії з'явилися на інстаграм-сторінці Меган Маркл у Міжнародний жіночий день. Вона прикріпила їх до допису, в якому привітала жінок зі святом, передає 24 Канал.
Не пропустіть Про принца Гаррі, дітей і свій серіал: Меган Маркл вперше за довгий час дала відверте інтерв'ю
Герцогиня Сассекська опублікувала селфі зі своєю мамою – Дорією Регланд. На іншій світлині зображений принц Гаррі з їхньою донькою Лілібет. Дівчинка вмостилась у батька на колінах, а він ніжно її цілує.
Меган Маркл також поділилась спільним милим фото з принцом Гаррі. Вони позують на пляжі, усміхаються та виглядають щасливими. Чоловік ніжно обіймає свою дружину.
З Міжнародним жіночим днем! Вітаємо сильних жінок навколо нас і жінок з мріями, які стануть жінками з баченням. Також дякуємо тим, хто надихає нас щодня,
– написала герцогиня Сассекська.
Зауважимо! Нещодавно Меган Маркл повідомила, що офіційно змінила прізвище. Тепер вона – Меган Сассекська. Жінка пояснила, що хотіла мати спільне прізвище зі своїми дітьми.
Коротко про сім'ю принца Гаррі та Меган Маркл
- Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відсвяткували весілля 19 травня 2018 року. Вони одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
- 6 травня 2019 року у подружжя народився син Арчі, а 4 червня 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет.