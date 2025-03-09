Відповідні фотографії з'явилися на інстаграм-сторінці Меган Маркл у Міжнародний жіночий день. Вона прикріпила їх до допису, в якому привітала жінок зі святом, передає 24 Канал.

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Герцогиня Сассекська опублікувала селфі зі своєю мамою – Дорією Регланд. На іншій світлині зображений принц Гаррі з їхньою донькою Лілібет. Дівчинка вмостилась у батька на колінах, а він ніжно її цілує.

Меган Маркл також поділилась спільним милим фото з принцом Гаррі. Вони позують на пляжі, усміхаються та виглядають щасливими. Чоловік ніжно обіймає свою дружину.

З Міжнародним жіночим днем! Вітаємо сильних жінок навколо нас і жінок з мріями, які стануть жінками з баченням. Також дякуємо тим, хто надихає нас щодня,

– написала герцогиня Сассекська.

Зауважимо! Нещодавно Меган Маркл повідомила, що офіційно змінила прізвище. Тепер вона – Меган Сассекська. Жінка пояснила, що хотіла мати спільне прізвище зі своїми дітьми.

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