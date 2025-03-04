Повідомляє 24 Канал з посиланням на другу серію лайфстайл-шоу "З любов'ю, Меган".

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Під час розмови з американською телеведучою Мінді Калінг Меган наголосила на тому, що тепер її прізвище – Сассекська. "Це так кумедно, що ти продовжуєш говорити "Меган Маркл". Ти ж знаєш, що тепер я Сассекська", – зазначила дружина принца Гаррі.

Чому Меган Маркл прийняла таке рішення

Меган пояснила, що взяти нове прізвище її спонукало бажання мати спільне прізвище зі своїми дітьми. Варто зазначити, що діти Меган Маркл і принца Гаррі, Арчі й Лілібет, офіційно носять титули принца та принцеси Сассекських після сходження на престол короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, у 2020 році Гаррі та Меган відмовилися від статусу старших членів королівської сім'ї, оголосивши про намір стати фінансово незалежними.

Після переїзду до США подружжя оселилося в каліфорнійському місті Монтесіто, де розпочало власні проєкти, зокрема документальні серіали для Netflix.