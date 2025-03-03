Історія колективу розпочалась з об'єднання двох народних гуртів "Забава" та "Бабине літо". Керівницею упродовж усіх років була і залишається запальна Наталія Фаліон. У матеріалі Show24 розповідаємо про шлях до успіху народних співачок, участь у талант-шоу і про втрати, які не оминули жодну учасницю колективу.

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Наталія Фаліон і "Лісапетний батальйон"

Лідерка гурту родом із Хмельницької області. На початку 80-х років вона з родиною переїхали до Латвії, але після розпаду СРСР повернулась до України. У селі Наталія була вчителькою музики й намагалась займатись культурним розвитком малої Батьківщини. Завдяки активній діяльності жінки, було створено перший колектив – аматорський театр пісні "Бабине літо".

Наталія Фаліон / Фото з інстаграму колективу

За час свого існування театр пісні створив чимало розважальних програм на різну тематику: "Весілля", "Ярмарок", "Посиденьки", "Ой кум до куми залицявся", "Молодиці круглолиці", "Я козачка твоя", "Сільське життя", "Баби і море". Згодом колектив отримав статус народного, а Фаліон почала писати пісні, які були схожими на народні.

Наталія почала викладати у Тернопільській області, і на базі музичної школи створює другий гурт – "Забава". З цього моменту розпочалась робота виключно над авторським репертуаром. Колективи активно виступали, їх часто запрошували на фестивалі та конкурси. А пісня "Лісапет" була написана однією з найперших та стала головним хітом обох гуртів.

"Лісапетний батальйон" – "Лісапет": слухайте пісню онлайн

Участь у проєкті "Україна має талант"

Одного разу учасниці колективів вирішили взяти участь у популярному шоу "Україна має талант". Задля цього Фаліон об'єднала два гурти в один "Лісапетний батальйон", у якому налічувалось 14 учасниць. 2013 рік називають часом народження справжньої народної легенди. Запальні жінки не просто вразили склад журі, а й здобули перемогу, забравши головний приз – 1 мільйон гривень.

"Лісапетний батальйон" на шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

У складі гурту немає жодної професійної співачки. Кожна з учасниць є представницею різних професій. Усі гроші, які отримав "Лісапетний батальйон" у талант-шоу, використали на будівництво храму у селі.

За словами керівниці Наталія Фаліон, після перемоги в шоу вони змінились. Жінки повірили в себе та припинили бути закритими у собі.

Спочатку подумали, що наша перемога – випадок, але коли побачили, як нас люблять, зрозуміли – це закономірність. До цього йшли роками й самі незчулися, як опинилися на п'єдесталі. До цього були просто баби, а вже чотири роки – зірки. Вдячні глядачі зробили нас переможцями. Вони захотіли, аби перемогли саме такі – прості сільські молодиці, як кажуть, натурпродукт без ГМО,

– розповіла Наталя.

Втрати "Лісапетного батальйону"

З часу заснування колективу, його лідерками були керівниця гурту Наталя Фаліон та Оксана Косіньська, яка виступала під творчим псевдонімом "Ганька". У гурту навіть є слова у піснях, де згадується Ганька.

Гурт "Лісапетний батальйон" / Фото з офіційного сайту колективу

На жаль, у 2015 році Оксана Косінська померла. У жінки були проблеми з серцем, утім вона вийшла на сцену за тиждень до своєї смерті.

У 2018 році Наталія Фаліон отримала болючий удар від життя. Упродовж двох місяців вона пережила декілька особистих втрат. У неї помер чоловік, свекруха та син. Та попри таку трагедію, жінка знайшла в собі сили продовжувати виступати на сцені.

У січні цього року померла ще одна учасниця колективу "Лісапетний батальйон" – Олександра Монастирська.

"Лісапетний батальйон" сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була однією з найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки,

– написала у фейсбуці Наталія Фаліон.

"Лісапетний батальйон" і повномасштабна війна

У складний для України час співочі жінки вирішили не опускати руки, а підіймати бойовий дух українців. Вони випустили пісню "Зібрались бабоньки", щоб розрядити атмосферу.

Я коли побачила, які всі нажахані, налякані, і ти не знаєш, чого чекати, зрозуміла: треба обов'язково цю атмосферу якось розрядити. Насамперед – для себе. На YouTube пісня вийшла 26 березня, бо поки зробили фонограму, записали, а написали ми її буквально в перший тиждень. І коли всі збиралися, співали, то якось і легше наче ставало,

– розповіла Наталя в інтерв'ю KP.UA.

Наталя Фаліон ("Лісапетний батальйон") – "Зібрались бабоньки": дивіться відео онлайн

Згодом "Лісапетний батальйон" випустив композицію "Він – з Бучі, вона – з Ірпеня", яку колектив присвятив переселенцям з Бучі. Крім того, жінки активно займаються волонтерством, підтримують збори на підтримку ЗСУ, беруть участь у благодійних заходах.

Де зараз "Лісапетний батальйон"

Колектив продовжує виступати та гастролювати. До прикладу, на березень заплановані концерти у різних містах України. Часто "Лісапетний батальйон" виступає на одній сцені з іншими українськими артистами, популяризуючи народну культуру.