Олександр народився в Охтирці Сумської області. Навчався у музичній школі, займався у балетній студії, а також був учасником драматичного гуртка. Згодом вступив до Лебединського педучилища, а ще пізніше закінчив Харківський національний педуніверситет. Саме студентські роки виявились плідними у творчій діяльності, адже тоді артист почав писати пісні та виконувати їх. Що відомо про життя Кварти, що його пов'язує з Пугачовою та де він зараз, читайте на Show24.

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Життя в Росії та шоу талантів

Перші пісні співак писав російською мовою. Чотири роки пропрацював у школі, але бажання виступати на великій сцені взяло верх. Одного разу співак прийшов на Хрещатик, де щонеділі проводилось шоу "Караоке на Майдані". Тоді у фінал артисту пройти не вдалось.

Олександр Кварта у проєкті "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Згодом Олександр взяв участь у шоу "Україна має талант". Своєю харизматичністю та запальним треком він вразив не тільки публіку, а й суддів. Співак дійшов до півфіналу, і хоч головний приз не виграв, однак зумів завоювати популярність.

Олександр Кварта на шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Наступним кроком до слави у Кварти була участь у Нацвідборі на Євробачення. Однак перше місце посіла Міка Ньютон, яка поїхала представляти нашу країну до Німеччини.

Свого часу Олександр навіть жив у Росії, бо вважав, якщо "тебе почують у Москві, то і станеш популярним в Україні". Чоловік навіть вступив до Московського державного університету культури та мистецтв, однак після трьох місяців навчання артист зрозумів, що не отримує жодних цікавих і корисних знань.

У 1997 році Кварта написав пісню "По дорозі до сонця". Живучи у Росії, взяв участь у конкурсі Пугачової, який вона проводила на "Радіо Алла". У 2010 році співаку зателефонував брат і повідомив, що артистка співає його пісню.

З одного боку, була радість, а з іншого: як же я? Я теж співав цю пісню. А тепер виходить, що не Пугачова співає мою, а я – її? Зателефонував у Москву, її агент уклав зі мною договір на авторське право. Мені виплатили гонорар – кілька тисяч доларів. Це стало солідним внеском у нашу першу автівку,

– розповів в інтерв'ю Олександр.

Особисте життя

Дружину виконавця звати Ольга. Зі своєю обраницею він познайомився у Харкові на одному з музичних фестивалів. Жінка була танцівницею, а Олександр одразу закохався у неї. Однак тоді вона вже була в стосунках. Але життя склалось так, що дівчина розійшлась із залицяльником і зателефонувала Кварті. З цього моменту почала розвиватись їхня історія кохання.

Олександр Кварта з дружиною / Фото з фейсбуку співака

До слова, повернутись до України з Росії запропонувала саме Ольга. Так пара і зробила. Сьогодні подружжя виховує двох синів.

Олександр Кварта і повномасштабна війна

У часи АТО артист їздив до військових з концертами. Коли розпочалась велика війна, то Олександр з родиною був у Харкові. Чоловік зізнавався, що він до останнього не вірив у те, що наступ можливий. Сьогодні артист з дружиною та синами живуть в Івано-Франківську, однак рідні пари залишаються у Харкові, який щоденно обстрілюють окупанти. Рідний брат Кварти пішов служити до Нацгвардії.

Цікаво, що Кварта переклав трек "Сеньйорита" на українську мову. Спершу частина публіки негативно відреагувала на таке рішення, але сьогодні на концертах люди активно підспівують.

Де зараз Олександр Кварта

Артист бере активну участь у благодійних концертах, які спрямовані на допомогу ЗСУ. Нещодавно співак навіть з'явився на Нацвідборі на Євробачення як учасник колективу Badstreet boys.

Badstreet Boys – Eurosong (Фінал Нацвідбору 2025): дивіться відео онлайн

Крім того, сьогодні артист намагається відновлювати "старі козацькі пісні", щоб зберегти українське коріння.