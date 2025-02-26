На жаль, список тих українських зірок, які ніколи не виступали в Росії, набагато менший за той, де знаменитості неодноразово розважали російську публіку. У кожного були свої переконання, однак сьогодні, у матеріалі Show24, згадуємо про тих, хто не бажав виступати у сусідній країні, яка зараз веде повномасштабну війну проти України.

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Українські зірки, які ніколи не виступали в Росії

Женя Галич – фронтмен гурту O.Torvald певний період часу розмовляв російською і навіть писав пісні цією мовою. Однак це не стало приводом для того, щоб артист поїхав виступати до Росії.

Ніколи в житті я не хотів бути присутнім у Росії. Так, я говорив російською, може декілька пісень у нас було російською, але я ніколи не хотів виступати й брати участь в якихось преміях, фестивалях Росії, мені нецікаво це було. Я ніколи не слухав російський рок, крім одного гурту, і те я жалкую,

– розповів музикант.

У той час, коли всі їздили до Росії, співак зі своєю командою орієнтувались на польські конкурси молодих виконавців.

Гурт O.Torvald / Фото з інстаграму гурту

Ірину Федишин неодноразово запрошували з виступами до країни-агресорки, однак громадянська позиція не дозволила співачці ухвалити позитивне рішення. У 2019 році вона дала розгорнуту відповідь на це запитання журналісту видання "Сегодня".

Я не проти російської мови, але відразу виникає асоціація з Росією, а ця тема дуже болюча для нашої країни у зв'язку з тим, що відбувається зараз. Виступати в Росію мене запрошували, і мене це так здивувало – навіщо туди запрошують Ірину Федишин? Але, безумовно, я відмовилася. У мене своя чітка громадянська позиція,

– наголосила Ірина Федишин.

Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Гурт "Тартак" ніколи не вирушав у гастролі російською територією. У екслідера команди, Сашка Положинського, на це була конкретна відповідь.

Мені важко оцінювати моїх колег, які їздять виступати в Росію, тому що я ніколи не виступав там. Я засуджую антиукраїнські виступи, появу на концертах, які носять антиукраїнський душок, якісь концерти до дня захисника вітчизни в Кремлівському палаці – такі концерти я засуджую,

– заявив музикант.

Гурт "Тартак" / Фото з інстаграму

Степан Гіга – естрадний співак, який зараз перебуває на черговому піку популярності, розповідав, що його чимало разів запрошували виступати до Росії. Однак такі пропозиції не виявлялись для артиста привабливими й тими, які потребують уваги.

Не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Щоб тебе слухали на сході, ти мусиш співати російською. Я ніколи не проривався на Росію, мене це абсолютно не цікавило,

– зазначив Гіга.

Степан Гіга / Фото з інстаграму співака

Андрій Кузьменко (Скрябін) був справжнім патріотом своєї країни. Він популяризував українську музику, дбав про культурний спадок і ніколи не їхав з концертами до країни-агресорки.

Кузьма Скрябін 10 років тому / Фото Барбари Кузьменко

Гурт "Без обмежень" також входить до списку тих, хто ніколи не їздив з концертами до країни-агресорки. На це було дві причини.

Є дві причини: одна з них – ідеологічна, а друга – практична. Ідеологічна полягає в тому, що ми ніколи не створювали контент, який там був би цікавим. А друга практична – я думав про це питання в часи, коли було модним українським артистам їздити до Росії. Ми тоді були не надто популярними, і Росія для нас була дуже-дуже далеко. Я навіть не звертав на неї увагу,

– розповів Сергій Танчинець.

Гурт "Без обмежень" / Фото з інстаграму

MELOVIN – український співак, якому обіцяли чималі гонорари за виступи в Росії. Однак артист відмовлявся від таких пропозицій, пояснюючи, що не поїде до Росії "в інтересах збереження моралі".

MELOVIN / Фото з інстаграму співака

Павло Дворський ще у радянські часи був вимушений взяти псевдонім Павло Дністровський. Усе через те, що тодішня влада забороняла йому виконувати власні пісні, які написав українською мовою. Співак ніколи не розмовляв і не співав російською. Ба більше, йому 15 років не надавали звання заслуженого артиста України. Тому про виступи в Росії навіть не могло бути й мови.

Павло Дворський / Фото з фейсбуку

Рок-гурт "Брати Гадюкіни" хоч і має багато прихильників у РФ, однак жодного разу не їздив туди з концертами. Усе через те, що це була офіційна позиція колективу.

Гурт "Брати Гадюкіни" / Фото з інстаграму