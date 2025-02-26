К сожалению, список тех украинских звезд, которые никогда не выступали в России, гораздо меньше того, где знаменитости неоднократно развлекали российскую публику. У каждого были свои убеждения, однако сегодня, в материале Show24, вспоминаем о тех, кто не желал выступать в соседней стране, которая сейчас ведет полномасштабную войну против Украины.

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Украинские звезды, которые никогда не выступали в России

Женя Галич – фронтмен группы O.Torvald определенный период времени разговаривал на русском и даже писал песни на этом языке. Однако это не стало поводом для того, чтобы артист поехал выступать в Россию.

Никогда в жизни я не хотел присутствовать в России. Да, я говорил на русском, может несколько песен у нас было на русском, но я никогда не хотел выступать и участвовать в каких-то премиях, фестивалях России, мне неинтересно это было. Я никогда не слушал русский рок, кроме одной группы, и то я жалею,

– рассказал музыкант.

В то время, когда все ездили в Россию, певец со своей командой ориентировались на польские конкурсы молодых исполнителей.

Группа O.Torvald / Фото из инстаграма группы

Ирину Федишин неоднократно приглашали с выступлениями в страну-агрессора, однако гражданская позиция не позволила певице принять положительное решение. В 2019 году она дала развернутый ответ на этот вопрос журналисту издания "Сегодня".

Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали, и меня это так удивило – зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, я отказалась. У меня своя четкая гражданская позиция,

– подчеркнула Ирина Федишин.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы

Группа "Тартак" никогда не отправлялась в гастроли по российской территории. У экс-лидера команды, Сашка Положинского, на это был конкретный ответ.

Мне трудно оценивать моих коллег, которые ездят выступать в Россию, потому что я никогда не выступал там. Я осуждаю антиукраинские выступления, появление на концертах, которые носят антиукраинский душок, какие-то концерты ко дню защитника отечества в Кремлевском дворце – такие концерты я осуждаю,

– заявил музыкант.

Группа "Тартак" / Фото из инстаграма

Степан Гига – эстрадный певец, который сейчас находится на очередном пике популярности, рассказывал, что его много раз приглашали выступать в Россию. Однако такие предложения не оказывались для артиста привлекательными и теми, которые требуют внимания.

Не хочу обижать моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет по-русски. Чтобы тебя слушали на востоке, ты должен петь на русском. Я никогда не прорывался на Россию, меня это совершенно не интересовало,

– отметил Гига.

Степан Гига / Фото из инстаграма певца

Андрей Кузьменко (Скрябин) был настоящим патриотом своей страны. Он популяризировал украинскую музыку, заботился о культурном наследии и никогда не ехал с концертами в страну-агрессора.

Кузьма Скрябин 10 лет назад / Фото Барбары Кузьменко

Группа "Без обмежень" также входит в список тех, кто никогда не ездил с концертами в страну-агрессора. На это было две причины.

Есть две причины: одна из них – идеологическая, а вторая – практическая. Идеологическая заключается в том, что мы никогда не создавали контент, который там был бы интересным. А вторая практическая – я думал об этом вопросе во времена, когда было модным украинским артистам ездить в Россию. Мы тогда были не слишком популярными, и Россия для нас была очень-очень далеко. Я даже не обращал на нее внимание,

– рассказал Сергей Танчинец.

Группа "Без обмежень" / Фото из инстаграма

MELOVIN – украинский певец, которому обещали немалые гонорары за выступления в России. Однако артист отказывался от таких предложений, объясняя, что не поедет в Россию "в интересах сохранения морали".

MELOVIN / Фото из инстаграма певца

Павел Дворский еще в советские времена был вынужден взять псевдоним Павел Днестровский. Все из-за того, что тогдашняя власть запрещала ему исполнять собственные песни, которые написал на украинском языке. Певец никогда не разговаривал и не пел на русском. Более того, ему 15 лет не присваивали звание заслуженного артиста Украины. Поэтому о выступлениях в России даже не могло быть и речи.

Павел Дворский / Фото из фейсбука

Рок-группа "Брати Гадюкіни" хоть и имеет много поклонников в РФ, однако ни разу не ездила туда с концертами. Все потому, что это была официальная позиция коллектива.

Группа "Брати Гадюкіни" / Фото из инстаграма