За границей им удалось устроить свою жизнь, а кто-то даже обрел любовь. Узнайте из материала 24 Канала, кто вошел в этот список.

Екатерина Кистень

Украинская актриса эмигрировала из Украины в Швецию и поселилась в Стокгольме. Она откровенно поделилась, что за границей ее держит любовь. Кистень говорит, что чувствует себя счастливой, а также раскрыла некоторые подробности о своем избраннике. Мужчина не связан с киноиндустрией, однако работает в творческой сфере. Он – архитектор.



Екатерина Кистен / Скриншот из видео

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Актриса познакомилась со своим возлюбленным в довольно непростой период, когда проходила адаптацию в новой стране. Мужчина помог ей "выдохнуть", а через некоторое время они начали жить вместе.

Алена Алимова

Актриса известна по роли Кати в сериале "Когда мы дома". Она уже давно не живет в Украине.

Сейчас Алена проживает за границей, вероятно, в Израиле, воспитывает дочь и активно занимается йогой. В описании ее аккаунта в инстаграме указано, что она стала инструктором по йоге. Кроме того, актриса занимается созданием контента с использованием искусственного интеллекта, но при этом продолжает оставаться актрисой и режиссером. Ранее Алена Алимова также работала украинским клипмейкером.

Татьяна Зиновенко

Актрису также хорошо помнят по сериалу "Когда мы дома". В 2022 году Зиновенко вместе с мужем и дочерью переехала в Данию. За рубежом актерская пара уже сумела добиться определенных успехов. Они играют в спектаклях и собрали немалую сумму в помощь ВСУ. Татьяна даже удаленно снималась в продолжении сериала "Когда мы дома".

Татьяна также рассказывала, что в соцсетях сегодня старается не демонстрировать свою нынешнюю жизнь за границей. Младшая дочь супругов продолжает жить в Киеве. Старшая с внуком некоторое время жила с родителями в Дании, а затем также вернулась в украинскую столицу. Однако менее чем через год снова уехала за границу, ведь у нее случались панические атаки, а ребенок очень боится взрывов.

Татьяна Зиновенко с мужем и внуком / Фото из фейсбука актрисы

Даша Евтух

В начале мая этого года блогерша сообщила, что вместе с дочерью уехала в Грецию. Блогерша призналась, что в последнее время ей стало тяжело морально оставаться в Украине из-за постоянного стресса, тревог и эмоционального истощения.

Также Даша поделилась, что уже начала изучать греческий язык и планирует больше рассказывать о новой жизни за границей в соцсетях.

Но в последнее время Евтух все чаще публикует контент из Украины, а в описании страницы в инстаграме отмечается, что блогерша находится на родине. Возможно, она приехала домой в отпуск или все-таки решила вернуться.

Екатерина Бужинская

Также стоит упомянуть и эту украинскую певицу, которая на днях отпраздновала день рождения. Старшая дочь артистки живет в Германии, а близнецы проживают в Болгарии с отцом. Ранее звезда признавалась, что ей больно от того, что она не может постоянно быть с детьми из-за концертной деятельности.

Поскольку ее семья разбросана по миру, Екатерина вынуждена жить между двумя странами. Бужинская не хочет отказываться от Украины.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото из инстаграма Екатерины Бужинской