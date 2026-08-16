За кордоном їм вдалось влаштувати життя, а хтось навіть знайшов кохання. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, хто увійшов до цього списку.

Катерина Кістень

Українська акторка емігрувала до з України до Швеції й оселилась у Стокгольмі. Вона відверто поділилась, що за кордоном її тримає кохання. Кістень каже, що почувається щасливою, а також відкрила деякі деталі про свого обранця. Чоловік не пов'язаний з кіноіндустрією, однак таки працює у творчій царині. Він – архітектор.



Катерина Кістень / Скриншот із відео

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Познайомилась акторка зі своїм коханим у доволі непростий період, коли проходила адаптацію у новій країні. Чоловік допоміг їй "видихнути", а за якийсь час вони почали жити разом.

Альона Алимова

Акторка відома за роллю Каті у серіалі "Коли ми вдома". Вона вже давно не живе в Україні.

Наразі Альона проживає за кордоном, ймовірно, в Ізраїлі, виховує донечку та активно займається йогою. В описі її інстаграмі зазначено, що вона стала інструктором із йоги. Крім того, акторка займається AI-контент-креаторством, але водночас продовжує залишатися акторкою та режисеркою. Раніше Альона Алимова також працювала українською кліпмейкеркою.

Тетяна Зіновенко

Акторку також добре пам'ятають із серіалу "Коли ми вдома". У 2022 році Зіновенко разом із чоловіком і донькою переїхали до Данії. За кордоном акторська пара вже зуміла досягти певних успіхів. Вони грають у виставах й зібрали чималу суму на допомогу ЗСУ. Тетяна навіть дистанційно знімалась у продовженні серіалу "Коли ми вдома".

Тетяна також розповідала, що у соцмережах сьогодні намагається не демонструвати своє теперішнє життя за кордоном. Молодша донька подружжя продовжує жити в Києві. Старша з онуком деякий час жила з батьками у Данії, а тоді також повернулась до української столиці. Однак менше ніж за рік знову виїхала за кордон, адже її накривали панічні атаки, а дитина дуже боїться вибухів.

Тетяна Зіновенко із чоловіком та онуком / Фото з фейсбуку акторки

Даша Євтух

Блогерка на початку травня цього року повідомила, що разом із донькою виїхала до Греції. Блогерка зізналася, що останнім часом їй стало важко морально залишатися в Україні через постійний стрес, тривоги та емоційне виснаження.

Також Даша поділилася, що вже почала вивчати грецьку мову та планує більше розповідати про нове життя за кордоном у соцмережах.

Та останнім часом Євтух все більше публікує контенту з України, а в описі інстаграм-сторінки відзначається, що блогерка на Батьківщині. Можливо, вона приїхала додому у відпустку або ж таки вирішила повернутись.

Катерина Бужинська

Також варто згадати і цю українську співачку, яка днями відсвяткувала день народження. Старша донька артистки живе у Німеччині, а двійнята мешкають у Болгарії з батьком. Раніше зірка зізнавалась, що їй боляче від того, що не може постійно бути з дітьми через концертну діяльність.

Оскільки її сім'я розкидана по світу, то Катерина вимушена жити на дві країни. Бужинська не хоче відмовлятись від України.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото з інстаграму Катерини Бужинської