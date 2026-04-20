Дехто з них скористався можливістю покинути Україну й, скоріш за все, про це навіть не шкодують. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, хто обрав життя у США і як їм там живеться.

Зверніть увагу Що відомо про гурт "Друге Сонце", гітарист якого загинув під час теракту в Києві

Андрій Щегель

Чоловік був учасником подкасту Srakadupa, а також називав себе українським коміком. Під час повномасштабної війни Щегелю прийшли три повістки, однак той відкрито говорив, що на фронт не піде.

Від так, він отримав дозвіл від Мінкульту на виїзд у благодійних цілях. Прибувши до Туреччини, зробив заяву, що поки в Україні війна, додому він не повернеться, а за кордоном "класно проводить час в комфортній психологічній обстановці".

Та це не завадило йому назвати Україною "фікцією", обізвавши її "й*б*ним цирком із попаяними дебілами".

Андрій Щегель / Фото з фейсбуку коміка

У Мінкульті відреагували на цей кричущий випадок і заявили, що за цю справу візьмуться правоохоронні органи.

Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави,

– сказали в Міністерстві.

Відомо, що гуморист живе в США. Там він сподівається отримати право на тривале проживання.

Валерій Бебко

Учасник гурту The Hardkiss разом зі своєю дружиною Юлією Саніною проживає за кордоном. Співачка розповідала, що їхня родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення.

Саніна про виїзд чоловіка за кордон / Скриншот з інстаграму

Пізніше чоловік вийшов на зв'язок у соцмережах й продемонстрував світлини, де сьогодні перебуває. Серед них були визначні архітектурні будівлі, наприклад, Orpheum Theatre – історичний театр, розташований у центрі Лос-Анджелеса.



Валерій Бебко / Фото з інстаграму музиканта

Валерій Жидков

Під час повномасштабної війни гуморист зник із публічного простору. У лютому минулого року Євген Кошовий повідомив, що його колега без будь-якого попередження виїхав з України.

Він (Валерій Жидков, – 24 Канал) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи" чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валєра поїхав". Ну поїхав і поїхав. Означає, що такий ти "сильний" чувак, – висловився шоумен.

В інстаграмі поточне розташування облікового запису Жидкова відзначає США. Тож, ймовірно, комік із родиною перебуває там нині.

Валерій Жидков / Фото з інстаграму

Соцмережі веде російською мовою, на відео говорить російською, а також публікує нові фото та відео зі своїх виступів.

Олександр Еллерт

Після початку повномасштабної війни переможець проєкту "Холостячка" покинув Україну та вирушив до США, де нібито брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності. Та чомусь додому вирішив не повертатись.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають,

– розповів Олександр.

Попри те, що комік намагається виступати зі стендапом, у соцмережах наривається на хейт. Люди дорікають за втечу з України, а також акцентують на тому, що Олександр виступає російською мовою.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму

У лютому цього року гуморист анонсував європейський тур з концертами російською мовою, частина з яких вже відбулась.

Влад Яма

Хореограф розповідав, що у день початку великої війни перебував в Україні та евакуйовував батьків із Запоріжжя. Пізніше його родина пробула декілька днів у Європі та вирушила у США. Але як хореограф покинув Україну – питання залишається відкритим.

У Штатах хореограф, за його словами, проводить благодійні майстер-класи, а дружина Ліліана займається вихованням сина. У соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сім'я була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму

Та і тут не обійшлось без скандалів. Виявилось, що час від часу Яму помічають у компанії росіян. До прикладу, раніше він розповідав, що працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. У листопаді 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Влад Яма розважився на "російській вечірці" у Чикаго. Ймовірно, її організовували з нагоди Гелловіну, адже гості були у тематичних костюмах. Танцюрист працював діджеєм.