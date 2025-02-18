Як зазначає шоумен, Жидков виїхав з України без будь-якого попереднього попередження й більше не працює на Студію "Квартал 95", пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Ранок у великому місті".

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Кошовий запевняє, що для нього така новина стала справжньою несподіванкою.

Він (Валерій Жидков – ред. 24 Канал) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи", чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валєра поїхав". Ну поїхав і поїхав. Означає, що такий ти "сильний" чувак,

– висловився шоумен.

Як відомо, початок повномасштабної війни Жидков зустрів у Києві. Згодом вивіз родину за кордон, а сам перебував на Закарпатті, однак пізніше повернувся до столиці. Останній допис на сторінці в інстаграмі датується 12 травня 2024 року. А поточне розташування облікового запису – США. Тож, ймовірно, комік перебуває там зараз.

Валерій Жидков виїхав за кордон / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що гуморист народився у російському місті Тамбов, що і послугувало його сценічному імені. Багато років він жив і працював в Україні. Український паспорт Жидков отримав аж після початку повномасштабної війни, а всі попередні роки користувався посвідкою на проживання.