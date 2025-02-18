Как отмечает шоумен, Жидков выехал из Украины без какого-либо предварительного предупреждения и больше не работает на Студию "Квартал 95", пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Утро в большом городе".

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Кошевой уверяет, что для него такая новость стала настоящей неожиданностью.

Он (Валерий Жидков – ред. 24 Канал) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Означает, что такой ты "сильный" чувак,

– высказался шоумен.

Как известно, начало полномасштабной войны Жидков встретил в Киеве. Впоследствии вывез семью за границу, а сам находился на Закарпатье, однако позже вернулся в столицу. Последнее сообщение на странице в инстаграме датируется 12 мая 2024 года. А текущее расположение учетной записи – США. Поэтому, вероятно, комик находится там сейчас.

Валерий Жидков выехал за границу / Скриншот из инстаграма

Напомним, что юморист родился в российском городе Тамбов, что и послужило его сценическому имени. Много лет он жил и работал в Украине. Украинский паспорт Жидков получил аж после начала полномасштабной войны, а все предыдущие годы пользовался видом на жительство.