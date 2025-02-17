Бывшая студентка Киевского международного университета Диана Ставницкая заявила, что подверглась физическому насилию со стороны преподавателя Льва Сомова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

К теме Поливал грязью, кричал и унижал: экс-студентки Льва Сомова обвинили его в насилии

Диана сообщила, что последней каплей для нее стало то, что Лев Сомов ее ударил. После этого она решила уйти из университета.

Девушка рассказала, что как-то начала общаться с другими студентами и актерами и узнавать о деятельности Льва Сомова вне мастерской. Преподавателю стало это известно. Вероятно, из-за этого он начал оскорблять студентку.

В тот день, когда я решила уйти с курса, он начал мне говорить: "Ты ходишь по сцене как проститутка, такая же как и твоя мама. Не удивительно, что отец ушел из семьи". Это была последняя фраза перед тем, как он дал мне пощечину,

– вспомнила Диана Ставицкая.

Как Лев Сомов отреагировал на обвинения

Бывшие студентки Льва Сомова обвинили его в психологическом насилии. Они заявили о постоянных унижениях, оскорблениях с его стороны.

Преподаватель и актер отверг обвинения и назвал их клеветой.

"Это ложь! Мы готовим официальный ответ, но объяснять... Есть учебная программа. Не все студенты закаленные, чтобы выполнять то, что написано в стандарте 026, принятого Верховной Радой. А есть еще научная учебная программа, с которой я работаю. Ничего за пределами этой программы я не делаю. Не все могут работать актерами, поэтому кто-то воспринимает программу эмоционально", – заявил Лев Сомов.