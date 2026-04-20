Що відомо про гурт "Друге Сонце"?

Раніше гурт "Друге Сонце" називався "Феромон". Його створили у 2009 році – ініціаторкою виступила Марина Юревич. Музиканти позиціюють себе як рок-колектив з різноманітним звучанням.

Гурт "Друге Сонце" / Фото з фейсбуку Марини Юревич

У 2013 році колектив презентував дебютний кліп на пісню "Не такий", режисером-постановником якого став Артем Собко.

Ігор Савченко був гітаристом гурту. Марина розповіла, що вони дружили та грали разом з 2010 року.

Ігорю, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш,

– поділилась Юревич.

За словами співачки, вони багато сперечалися, проте завжди залишалися справжньою командою. Марина пишається тим, що мала такого друга як Ігор.

Це справжня удача, я вдячна Богу за це. Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні й близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок,

– написала вона.

Ігор Савченко / Фото з фейсбуку Марини Юревич

