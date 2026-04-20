До теми Київський стрілець убив музиканта українського гурту "Друге Сонце" Ігоря Савченка
Що відомо про гурт "Друге Сонце"?
Раніше гурт "Друге Сонце" називався "Феромон". Його створили у 2009 році – ініціаторкою виступила Марина Юревич. Музиканти позиціюють себе як рок-колектив з різноманітним звучанням.
Гурт "Друге Сонце" / Фото з фейсбуку Марини Юревич
У 2013 році колектив презентував дебютний кліп на пісню "Не такий", режисером-постановником якого став Артем Собко.
Ігор Савченко був гітаристом гурту. Марина розповіла, що вони дружили та грали разом з 2010 року.
Ігорю, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш,
– поділилась Юревич.
За словами співачки, вони багато сперечалися, проте завжди залишалися справжньою командою. Марина пишається тим, що мала такого друга як Ігор.
Це справжня удача, я вдячна Богу за це. Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні й близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок,
– написала вона.
Ігор Савченко / Фото з фейсбуку Марини Юревич
Теракт у Києві 18 квітня: головне
У суботу, 18 квітня, чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Пізніше він зачинився у супермаркеті "Велмарт" та тримав людей у заручниках.
Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви Васильченков Дмитро Васильович. Деякий час він жив у Бахмуті, що на Донеччині, а потім – у Голосіївському районі столиці.
Нападник з 1992 року служив в Україні в автомобільних військах, переважно в Одеському регіоні. За даними ЗМІ, він мав українське громадянство та проросійські погляди.
Поліцейські та спецпризначенці КОРДу провели спецоперацію із затримання Васильченкова. Його ліквідували.
Уранці 20 квітня Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв зросла до 7. У лікарні помер чоловік, який перебував у важкому стані. Медики боролися за його життя.
Наразі у столичних лікарнях перебувають 7 поранених, серед яких дитина. Четверо дорослих – у реанімації, двоє – у відділенні політравми, розповів мер.
Учора 19 квітня генеральний прокурор України Руслан Кравченко спростував інформацію про те, що внаслідок теракту загинула мама 12-річного хлопчика, який зазнав поранень. За його словами, у лікарні померла його рідна тітка. Батько підлітка загинув на місці.