Трагічну звістку повідомила вокалістка гурту Марина Юревич у Facebook.

Що відомо про загибель Ігоря Савченка?

Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша,

– написала Юревич.

За словами жінки, разом з Савченком вона грала у "Другому Сонці" з 2010 року.

Юревич зазначила, що Ігор Савченко був справжнім другом і справжнім рокером, який ніколи не здавався та завжди був поруч, коли весь світ був проти.

Вокаліста додала, що у загиблого музиканта залишилися дружина Тетяна та дочка Аня.

Довідка: Гурт "Друге Сонце" сформувався у 2009 році і виконував музику у стилі фольк-року та інді.

