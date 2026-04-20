Трагічну звістку повідомила вокалістка гурту Марина Юревич у Facebook.
Що відомо про загибель Ігоря Савченка?
Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша,
– написала Юревич.
За словами жінки, разом з Савченком вона грала у "Другому Сонці" з 2010 року.
Юревич зазначила, що Ігор Савченко був справжнім другом і справжнім рокером, який ніколи не здавався та завжди був поруч, коли весь світ був проти.
Вокаліста додала, що у загиблого музиканта залишилися дружина Тетяна та дочка Аня.
Довідка: Гурт "Друге Сонце" сформувався у 2009 році і виконував музику у стилі фольк-року та інді.
Теракт у Голосіївському районі Києва 18 квітня: що відомо
18 квітня після 16:00 чоловік розстрілював перехожих на вулиці Деміївській. Потім він зайшов у магазин "Велмарт", де забарикадувався, захопивши заручників.
Поліція вмовляла терориста здатися упродовж 40 хвилин. Однак той не висував жодних вимог.
Після того, як нападник вбив одного із заручників, спецпризначенці здійснили штурм магазину. Стрілець був ліквідований.
Пізніше з'ясувалося, що нападник – Дмитро Васильович Васильченков 1968 року народження. Чоловік народився у Москві, з 1992 року служив в автомобільних військах в Україні. Після 2005 року вийшов на пенсію. Певний час він жив у Росії, а потім проживав в Бахмуті та Києві.
У соцмережах Васильченков висловлював антиукраїнські та антисемітські погляди. Окрім того, військовий пенсіонер підтримував російських бойовиків на Донеччині.
Слідчі дізналися, що перед тим, як вийти на вулицю вбивати людей, Васильченков посварився із сусідом, якого поранив з травматичного пістолета. Після цього чоловік повернувся до квартири, взяв автомат і підпалив помешкання.
Внаслідок теракту загинули шестеро людей, ще десятки постраждали. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Його батька і тітку вбив терорист, а матір перебуває у важкому стані.