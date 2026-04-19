Втім, пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував цю інформацію.

Що кажуть генпрокурор та КМДА щодо загиблої?

Генеральний прокурор зазначив, що в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра.

Журналісти Суспільного з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяну Мостепан також зазначили, що інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.

За даними Мостепан, жінка наразі перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики борються за її життя. При цьому в мережі пишуть, що вбита тітка дитини нібито приїхала з-за кордону.

Тим часом хлопчик 2015 року народження, за даними Кравченка, дістав вогнепальне поранення і перебуває у дитячій лікарні, де йому надається необхідна допомога.

Водночас мер столиці Віталій Кличко поінформував, що в лікарнях Києва загалом наразі перебувають восьмеро поранених.

Які подробиці трагедії?