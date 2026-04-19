Втім, пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував цю інформацію.
Що кажуть генпрокурор та КМДА щодо загиблої?
Генеральний прокурор зазначив, що в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра.
Журналісти Суспільного з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяну Мостепан також зазначили, що інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.
За даними Мостепан, жінка наразі перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики борються за її життя. При цьому в мережі пишуть, що вбита тітка дитини нібито приїхала з-за кордону.
Тим часом хлопчик 2015 року народження, за даними Кравченка, дістав вогнепальне поранення і перебуває у дитячій лікарні, де йому надається необхідна допомога.
Водночас мер столиці Віталій Кличко поінформував, що в лікарнях Києва загалом наразі перебувають восьмеро поранених.
Які подробиці трагедії?
Чоловік відкрив вогонь із автомата посеред вулиці в Голосіївському районі, внаслідок чого загинули 6 людей. Нападником був 58-річний уродженець Москви з легальною зброєю. Він розпочав рух із Деміївської вулиці, дорогою застрелив кількох людей, після чого забарикадувався в супермаркеті та утримував заручників.
Серед постраждалих також 4-місячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тою, що її підпалив зловмисник до трагедії.
Правоохоронці упродовж 40 хвилин вели переговори, аби стрілець здався. Зрештою, після марних спроб бійці КОРДу штурмували будівлю та ліквідували стрільця.
Варто також зазначити, що з'явилася інформація про поліціянтів, які втікли з місця стрілянини, їх усунули від виконання службових обов'язків. Зі свого боку генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінальної справи за цим фактом.