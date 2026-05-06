Про це 5 травня повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Дивіться також Хантавірус убив одразу 3 людей на круїзному лайнері посеред Атлантики: чи є серед них українці

Де можуть прийняти судно?

Іспанське міністерство заявило, що Всесвітня організація охорони здоров'я разом із Євросоюзом звернулась до Іспанії із проханням прийняти судно MV Hondius на Канарських островах "відповідно до міжнародного права та гуманітарних принципів".

Наразі судно, де виявили хантавірус, стоїть на якорі на Кабо-Верде. У ВООЗ додали, що у країні немає достатніх можливостей для масштабної рятувальної операції. Тому Європейський центр профілактики та контролю захворювань визначить, хто з пасажирів потребує термінової евакуації, а хто продовжить рух до Канарських островів.

Конкретний порт ще не визначено. Після прибуття екіпаж та пасажири будуть належним чином обстежені, проліковані та перевезені до своїх країн,

– запевнили у відомстві.

Також там додали, що медична допомога та перевезення пасажирів будуть здійснювати за спільним протоколом ВООЗ та ECDC. Для цього використають спеціально обладнані приміщення та транспорт, щоб уникнути контакту з місцевими та гарантувати безпеку медперсоналу.

Хантавірус – вірусна інфекція, яку переносять гризуни. Вона може вражати легені або нирки у людей. Зараження може призвести до хантавірусного кардіопульмонального синдрому та геморагічної гарячки з нирковим синдромом.



Джерело: ВООЗ

Як реагують на Канарських островах?

Глава уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо виступає проти швартування судна у регіоні, передає Reuters.

Це рішення не ґрунтується на жодних технічних критеріях, а також немає достатньої інформації, щоб заспокоїти населення або гарантувати його безпеку,

– сказав він.

Крім того, Фернандо Клавіхо подав запит на термінову зустріч із прем'єром Іспанії Педро Санчесом, щоб обговорити це питання.

Що відомо про спалах хантавірусу?

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусної інфекції. Судно з близько 150 пасажирами вирушило три тижні тому з Аргентини до Кабо-Верде.

Відомо, що від хантавірусу померло три пасажири, в тому числі подружжя з Нідерландів. Чоловік 70 років помер після прибуття судна на острів Святої Єлени, а його 69-річна жінка – згодом у ПАР. Ще троє людей перебувають у медзакладах.

У ВООЗ закликали громадськість не панікувати та запевнили, що ризик поширення залишається низьким.